Silvestra lze slavit i venku, třeba u ohniště nebo pod plynovým ohřívačem

Existují varianty otevírající prostor k zábavě i na terase, pergole, lodžii, zimní zahradě či u zahradního krbu. Čerstvý vzduch, živý oheň i sálavé teplo, to vše si lze dopřát venku. V neposlední řadě k tomu můžete přidat i přípravu různých pochutin a pokrmů, aniž by vám doma po ní zůstaly nežádoucí stopy nebo dokonce odér.

Teplo přímo mířené

Camden Heat infračervený ohřívač má jednoduchý design s hliníkem: hodí se do každého obytného prostředí.

Jedním z velmi efektivních a komfortních řešení pro vytápění venkovních prostor jsou sálavé panely, často uplatňované v interiérech rodinných domů. Princip a výhody sálavého vytápění fungují i v exteriéru.

Sálavé teplo neohřívá vzduch, ale lidi a předměty, částečně se odrazí (cca 15 %), ale jeho větší část (cca 85 %) je pohlcována objekty, na které sálavé záření dopadá.

Sálavá energie přímo ohřívá předměty, stěny i lidi v blízkosti sálavého panelu. Intenzitu sálání ovlivňuje především povrchová teplota a umístění sálavého panelu. Čím je povrchová teplota sálavého panelu vyšší, tím je to pro nás lidi lepší, s rostoucí teplotou panelu totiž nestačí proudící vzduch plochu ochlazovat a intenzita sálavého tepla roste.

Výhodou je využití v zasklené zimní zahradě: pro sálavý tok, respektive pro záření o vlnových délkách větších než 3μm není sklo transparentní (průteplivé), a nedochází tak ke ztrátám sálavého toku skleněnými výplněmi.

Sálavé panely Ecosun TH jsou ideální pro zimní zahrady a chráněné terasy. Tato topidla jsou určena k zónovému ohřevu zimních zahrad, lodžií, zastřešených balkónů a teras do teplot typických pro přechodné období (cca +5 až +10 °C).

Ale i na neprosklené terase má sálavý panel smysl: když jej umístíte v blízkosti místa, kde sedíte vy nebo vaši hosté, bude takový panel fungovat jako zdroj zónového vytápění, které je mnohem úspornější než ohřev velkých objemů vzduchu.

Světlé nebo tmavé

Může být nejenom pivo, ale i barva vašeho venkovního sálavého systému. Světlé zářiče, obvykle s halogenovými trubicemi, mají vysokou povrchovou teplotu 1 500 až 2 000 °C, jsou proto relativně malé, a i při teplotách pod bodem mrazu poskytují dostatečný tepelný komfort i na vzdálenost přibližně pěti metrů. Nevýhodou je ovšem jejich světelný efekt, tmavě červené až oranžové světlo, které může být rušivé.

Tmavé zářiče pracují s výrazně nižšími teplotami 300 až 400 °C, jejich používání je proto efektní v teplotách neklesajících pod 10 °C a do vzdálenosti přibližně tři metry. Výhodou je absence světelného záření, naopak slabinou například vítr, který ochlazuje povrchovou teplotu topných lamel.

Ochladí-li totiž proudění vzduchu topné trubice světlého zářiče z 1 800 °C na 1 600 °C, téměř to nepoznáme. U tmavého zářiče je ovšem pokles teploty z 350 °C na 200 °C znatelný. Takže pro zimní zahradu je tento panel ideální, u terasy je dobré umístit panel co nejblíže člověku a zabránit větru, aby jej ochlazoval.

Další zajímavá volba

Plynový ohřívač Aksja umožňuje rychle ohřát vzduch na terase, verandě nebo otevřeném prostoru.

Tou jsou nesporně venkovní plynové ohřívače „deštníkovitého“ tvaru, které jsou po venkovním elektrickém topidle a venkovním infrazářiči další možností. Široká nabídka designových možností zaručí, že plynový ohřívač určitě nebude hyzdit vaše slavnostně vyzdobené venkovní prostory.

Důležité je vybrat takový/takové, který je vyroben ze silné oceli, tedy že je pevný, stabilní a odolný. Při výběru je také dobré zvolit vysoký ohřívač, protože takový vytvoří dostatek tepla i ve velkých prostorách.

Jejich výkon je velký a dokážou vytopit pořádný kus prostoru, vyplatí se však přesně si spočítat možnosti, popřípadě se poradit s odborníkem. Další výhodou pro vaši terasu, balkón nebo zahradu je mobilita plynových ohřívačů. Lze je umístit kamkoli a kdykoli přenášet.

Živý oheň

Kulaté venkovní ohniště do exteriéru má rozměry 58×58×46,5 cm.

A zároveň teplo, světlo i možnost přípravy pohoštění, takové možnosti nabízejí terasové krby, terasová krbová kamna či ohniště. Záleží samozřejmě na tom, kde například ohniště chcete umístit.

Pokud zvolíte typ otevřeného ohniště, může vypadat například jako koš s bočními otvory či jako „krabice“ také s bočními otvory, pak by významnou roli mělo sehrát bezpečnostní hledisko.

Taková ohniště se pohybují většinou v rozměrech 35×35 cm nebo 50× 50 cm. Můžete mít i ohniště typu velké nádoby na trojnožce či velmi designové topeniště typu koule (kulaté) se šikmým řezem, odkud malebně šlehají plameny ohně.

Ohniště Ofyr se vyrábí i ve variantě na kolečkách, takže je můžete podle potřeby jednoduše přemisťovat. I když nebudete chtít ohniště využít k vaření, lze si na něm jen rozdělat oheň, postát u něj a relaxovat.

Terasová krbová kamna či terasové krby jsou topeniště se samostatným komínkem, takže je lze přenášet a jsou určitě, zejména pokud je na terase větrno, dostatečně bezpečné.

Rozměry jsou také přizpůsobeny podmínkám teras, balkónů, zimních zahrad apod., například výška včetně komínku se může pohybovat kolem 150 až 160 cm, šířka přibližně 40 cm a délka podobně.

Trocha lyriky na závěr

Na závěr poetické povzdechnutí. Týká se to faktů, které jistě mnozí znáte, ale stojí za to si je znovu připomenout. Posezení u planoucího ohně v krbu či ohništi totiž vyvolává u každého z nás zaručeně pocit neopakovatelné atmosféry klidu a pohody. Je to zvláštní, ale snadno vysvětlitelné.

Praktické víceúčelové ohniště Stromboli 3v1 je vhodné na terasu či na travnatou loučku. Ohniště funguje také jako gril a chladnička, záleží jen na Vás, jak je využijete.

Jsou za tím desítky tisíc let vývoje, kdy oheň člověka chránil a poskytoval mu teplo. Oheň se však také stal základní technologií, která člověku umožnila jeho další vývoj. Oheň je fenomén spojený s úplnými začátky lidského bytí. Proto když usedneme ke krbu nebo k ohništi, vydržíme se na oheň dívat „nekonečně“ dlouho. Je to prostě v nás.