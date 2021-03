Zasklená terasa je po rekonstrukci vily jedním z největších bonusů

Dům má velkorysé přízemí s vysokými stropy určené pro denní potřeby čtyřčlenné rodiny a víceúrovňové podkroví s ložnicemi a dětskými pokoji.

Krbová kamna jsou obložená mramorem.

„Od začátku bylo jasné, že musíme maximálně podpořit vertikalitu, zklidnit dispozice, odlehčit podkroví. A především propojit výjimečné okolí do vnitra domu otevřením a orientací hlavních prostor do zeleně, k potoku,“ vysvětluje architekt Václav Hlaváček, jehož studio rekonstrukci vily navrhlo.

Projekt přihlásil do soutěže Interiér roku 2020 v kategorii Soukromý interiér – Rekonstrukce. Do šestého ročníku této soutěže mohli architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit své realizace do 28. února 2021. Vítězové budou vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX, a to v úterý 18. května 2021.

Proměna interiéru

Původní styl velkých oken musel být zachován, ale výběrem nátěru ve světlém odstínu získaly výjimečný vzhled a podtrhly nadčasovost interiéru. Hlavní spojkou mezi vnitřním a vnějším prostorem se stala terasa, přístupná z kuchyně. Otevřením její prosklené západní části se tak nabízí jak letní interiér v zahradě, tak i klidná zimní zahrada v chladnějším počasí.

Zde, i v celém domě, se opakují jemné tóny barev, které neruší pohled do zahrady v prvním patře a prosvětlují celé podkroví.

Interiér spojuje dubová podlaha ve vzoru chevron a do detailu promyšlený nábytek na míru, vyrobený firmou Devoto. Křivka, vycházející z původní konstrukce, zjemňuje přísné hrany v detailu i v celkové dispozici.

Obývacímu pokoji dominuje prvek oblouku, který je nosnou stěnou schodiště. „Ten jsme symetricky okopírovali i v kuchyni, kde funguje jako prostorná spíž. S truhláři jsme vytvořili velkorysou kuchyň včetně třímetrového pracovního ostrova,“ vysvětluje architekt Hlaváček.

Detail oblouku se opakuje v různých měřítkách nejen na úchytkách v kuchyni, ale i v podobě dalších truhlářských prvků. Jídelnu a obývací pokoj odděluje výsuvný úložný prostor, který funguje jako odkládací plocha a zábradlí zároveň.

Interiér spojuje dubová podlaha ve vzoru chevron a do detailu promyšlený nábytek na míru, vyrobený firmou Devoto.

„S truhláři jsme si vyhráli nejen tvarově, ale i s aplikací různých materiálů kamene a dýh,“ upozorňuje architekt Václav Hlaváček.

Nábytek, který prostor doplňuje, je z dubové dýhy natřený stejným olejem jako podlaha: výrazné kousky jsou pokryté dýhou z amerického ořechu a mramorem. Světlé až monotónní a přírodní barvy doplňuje místy tmavý mramor Grigio Carnico. Nenápadné povrchy zdobí luxusní doplňky, například mosazné úchytky, velký podíl na celkovém vyznění interiéru pak mají také svítidla Mercer (Flos), křeslo Tirella (Bonaldo), jídelní židle Artika (Bonaldo) a další.