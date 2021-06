Chata v Alpách i řadový domek v Praze mají nadčasovou podobu

„Při svých návrzích chceme především porozumět potřebám lidí, kteří budou daný prostor užívat, a zároveň vycházet z profesionálně zvládnutého managementu realizace. Tým ateliéru se proto v každém návrhu snaží o dosažení symbiózy mezi klientovou vizí a respektem k architektuře, designu i životnímu prostředí,“ vysvětlují Ján Antal a Martin Stára ze studia Perspektiv.

Ve svém přístupu kombinují nadčasový design, prémiovou kvalitu, udržitelné materiály a chytré technologie.

Jinak tomu není ani u rezidenčních projektů vznikajících pod značkou Perspektiv Living, mezi které se brzy zařadí i penthouse v pražském Karlíně nebo glamping resort v Posázaví.

Útulné bydlení v řadovém domě

Vyzýváte čtenáře „pojďte chvilku snít“. Jenže interiér novostavby řadového rodinného domu v Praze 10 vypadá na vašich vizualizacích velmi prakticky a funkčně...

Máte pravdu, ten projekt se nese v duchu praktičnosti a funkčnosti. Mladý manželský pár se pro realizaci rozhodl s ohledem na to, že čerstvě založená rodina se teprve bude rozrůstat. Srdcem domu je hlavní obytná místnost s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem v přízemí. Ložnice s prostornou koupelnou a šatnou je v prvním patře.

Celý náš návrh je laděn do tlumených tónů. Respektujeme přání klienta a navrhujeme klidný světlý prostor, který akcentuje přírodní materiály.

A co konkrétní designové řešení obytného prostoru?

Interiér je definován tmavší dubovou podlahou s klasickým francouzským vzorem. Parkety jednotlivé místnosti přirozeně propojují a vytváří tak kompaktní celek. Otevřenosti a vzdušnosti prostoru nahrává spojení kuchyně s jídelnou a obývacím pokojem.

V barevně střídmých interiérech vždy hledáme možnosti, jak jednolitý celek trochu „rozbít“. V případě obývacího pokoje jsme se rozhodli pro tmavě zelenou čalouněnou pohovku. Zemitá, avšak stále konzervativní barva tvoří harmonický celek s dubovou podlahou a bílými zdmi.

Vizitka interiéru Lokalita: Praha 10 Velikost: 156 m2 (5+kk) Projekt: 2021 Autorský tým: Perspektiv (Martin Pavlíček, Anna Dománková) Spoluautor: Yana Stepankova

V koupelně využíváte velkoformátové terrazzo?

Ano. Použití terrazza v koupelnách zažívá velký boom. Dostupné jsou nejrůznější barevné varianty, kombinace a textury. My jsme se rozhodli pro velkoformátovou dlažbu s motivem terrazza v jemné barevné paletě. Aby nebyl prostor koupelny jednotvárný, oživují ho černé matné detaily v podobě podomítkových baterií, světel a žebříkového radiátoru.

Váš návrh ovšem věnuje značnou pozornost také eleganci vstupního prostoru...

Vstupní prostor by se neměl zanedbávat. Jde o vaši první vizitku při vstupu do interiéru. Ten prostor musí být funkční, ale zároveň by měl reflektovat styl interiéru celého bytu. Chodba v rodinném domě potřebuje dostatek úložných míst, která jsme vyřešili prostřednictvím atypických vestavěných skříní. Ty však neubírají na prostoru. Umístění zrcadel dodává hloubku a opticky místnost zvětšuje.

Řadový dům: vizualizace - Srdcem domu je hlavní obytná místnost s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem v přízemí.

Horská chata na úpatí Alp

Každý touží po místě, které je ukryté v lesích. Po místě, jež splývá se světem obklopeným přírodou. „Majitel se na nás obrátil poté, co koupil chatu vybudovanou v 70. letech na úpatí Alp,“ říká architekt Ján Antal.

Její architektura odráží dobové detaily a konstrukční řešení, avšak nepostačuje pro dnešní komfort. Bylo proto nevyhnutelné, aby chata prošla rekonstrukcí s ohledem na místní architekturu a krajinu.

Horská chata: rekonstrukce chaty zachovává tvar a formu, ale zajišťuje elegantní proměnu rekreačního objektu do 21. století.

„Dbali jsme na zachování horského charakteru, zároveň jsme se ale nebáli experimentovat,“ dodává Ján Antal. Rekonstrukce chaty zachovává tvar a formu, ale zajišťuje elegantní proměnu rekreačního objektu do 21. století.

Tvůrci se rozhodli pro jasné rozdělení dispozic, které umožní lepší využití a zajistí různorodé klidové zóny. Vždyť co by to bylo za chatu, kdyby zde nebyl prostor pro odpočinek a relaxaci? „Dům jsme rozšířili o přístavbu obloženou břidlicí, kde je wellness zóna se saunou, říká Ján Antal.

Vizitka chaty Velikost: 139 m2

Studie: 2019 Autorský tým: Perspektiv (Ján Antal, Martin Pavlíček) Spoluautoři: Yana Stepankova, David Cháľ

Lokalita: Gerlitzen, Rakousko

A pokračuje: „V duchu tradice kombinujeme rozmanitost přírodních prvků. Dřevěné stropy a břidlicové obklady nenápadně propojují interiér s exteriérem.“

Rodinný apartmán v srdci Bratislavy

Apartmán pro rodinu se třemi dětmi má sloužit jako klidná oáza v historickém centru Bratislavy. Povaze majitelů odpovídá spíše městský způsob života, který nabízí spoustu kulturního vyžití v dostupné vzdálenosti parků, dětských hřišť nebo náplavky u Dunaje. Nestáli o dům, ale luxusní městský byt, který by sloužil jako základna pro jejich kosmopolitní život, odkud mohou vyrážet do světa.

Apartmán v Bratislavě - vizualizace: v interiéru se objevují materiály bohaté na strukturu, texturu a profilaci.

„Někdo jezdí odpočívat na chalupu, ale pro někoho, kdo často cestuje, je potřeba vytvořit klidné prostředí i ve středu města,“ vysvětluje Ján Antal.

Kultivované zákoutí městské džungle je postavené na konceptu záměrného kontrastu jemné palety barev a výrazných přírodních kamenů z Brazílie. V interiéru se objevují materiály bohaté na strukturu, texturu a profilaci. Tento základ tvoří nadčasovou kulisu pro designové doplňky a solitéry.“