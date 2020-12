Architekti si dokážou poradit s minimezonetem i pětipokojovým bytem

Minimezonet Eurovea

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

„Projekt minimezonet Eurovea umístěný v jedinečné lokalitě je specifický svou netypickou dispozicí, která pro nás byla velkou výzvou. Na malém prostoru jsme se snažili navodit pocit domova, který jsme podpořili nadčasovým a stylovým řešením interiéru,“ popisuje architekt Rudolf Lesňák, zakladatel ateliéru RULES.

Do malého prostoru bylo třeba vtěsnat všechny funkce bytu. Jak se to podařilo?

S prostorem jsme pracovali jako s jedním celkem. Použili jsme jednotné spektrum materiálů a nábytek zredukovali na absolutní minimum, aby co nejvíce vynikl prostor. Například v obytném prostoru jsme vynechali televizní skříňku a integrovali ji do kuchyňské sestavy.

K jakým změnám v dispozici bytu došlo a proč?

V dispozici jsme nedělali výraznější změny. Došlo jen k úpravě zařizovacích předmětů v koupelně a odstranění dveří mezi vstupem a obytnou částí. Prostory se propojily, dispozice otevřela a majitel získal od prvního kontaktu s bytem výhled na Dunaj.

V interiéru pracujete s černou barvou, na stěnách v kuchyni, v koupelně…

Interiér bytu je dostatečně světlý, proto jsme si to mohli dovolit. Použití černé barvy na stěně spolu s ostatními bílými stěnami a stropem tvoří monochromatické pozadí, které dává možnost vyniknout nábytku i dřevěným parketám.

Minimezonet Eurovea: nábytek architekti zredukovali na absolutní minimum, aby co nejvíce vynikl prostor.

Vizitka bytu Dispozice: 2 + kk (včetně spacího patra) Užitná plocha: 58 m2 Stěny: černá dekorativní stěrka s abstraktním motivem Podlahy: dubové parkety Dveře: na míru, dřevěné lakované na bílo Sanita: Duravit a Hansgrohe Nábytek a kuchyňská linka: vše atypické, na míru Svítidla: v denní zóně Moooi Random, v ložnici lampičky Artemide Demetra Realizace: 2015 až 2016

Loftový byt Ružinov

„Interiér třípokojového loftu jsme navrhli tak, aby vynikly jeho hlavní přednosti, uvolněnost, neformálnost a prostor. Přiznané prvky ocelové konstrukce krovu dávají bytu industriální charakter, přírodní materiály jej zase dělají útulným,“ vysvětluje Rudolf Lesňák.

Osvědčená kombinace dřeva s bílou a černou funguje i zde. Prvky, kterých se člověk bezprostředně dotýká, tedy podlaha a boční stěna naproti oknu, jsou z teplého borovicového dřeva. Bílé jsou stěny, stropy i vestavěný nábytek. V neutrálním prostoru vyniká přiznaná černá konstrukce krovu i funkční umění, ručně dělaná mozaika.“

Loftový byt Ružinov: přiznané prvky ocelové konstrukce krovu dávají bytu industriální charakter,

Vizitka bytu Dispozice: 3 + kk Užitná plocha: 88 m2 Stěny: bílá omítka, v denní zóně obklad z překližkových desek, v kuchyni keramická mozaika (Sometile) Podlahy: velkoplošné překližkové desky Sanita: Jika, Hansgrohe, Marmoro Savona Nábytek a kuchyňská linka: vše atypické, na míru Svítidla: industriální svítidla, Arli Realizace: 2014

Byt v Bratislavě

Velkometrážní byt (140 m2) s výhledem do zeleně je součástí rezidenčního domu Villa Vista. Navzdory reprezentativnímu vzhledu je praktický a plní nároky pětičlenné rodiny. Spojení přírody v exteriéru s přirozenými materiály v interiéru mu dává uklidňující atmosféru, která je podpořena absencí televizoru.

Ten však chybí jen zdánlivě, architekti jej skryli do krajních skříněk kuchyňské sestavy za skládací dvířka. Jeho dominantní pozici tak převzalo velké terárium pro želvy, jež tvůrci umístili do bílé vestavěné skříně.

Ložnicová část, složená ze čtyř poměrně malých pokojů, je z větší části zařízena nábytkem na míru. Filozofie zůstává stejná, proměňují se jen postýlky: od dětské s baldachýnem (pro nejmenší členku rodiny) až k rodičovskému dvojlůžku.

Byt v Bratislavě: obývací pokoj je díky západní orientaci od odpoledne plný slunce. Stínění oken zabezpečují vnější látkové rolety, doplněné vnitřními.

Vizitka bytu Dispozice: 5 + kk Užitná plocha: 140 m2 Stěny: bílé omítky, dřevěný obklad, grafická tapeta Podlahy: dubové parkety Dveře: na míru, dřevěné bíle lakované, prosklené se satinovaným sklem Sanita: Sanindusa, umyvadlové stojánkové baterie Agape, sprcha Axor, v dětské koupelně toaleta Roca, atypické umyvadlo z Corianu Svítidla: Halla Huge a DeltaLight Boxy Realizace: 2015 až 2016

