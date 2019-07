Čech navrhl unikátní fasádu. Regal House krásně kvete a lapá škodliviny

Petr Štefek (1980) Již během studia na fakultě architektury v Liberci hodně cestoval. Pracoval také ve Švýcarsku a Rakousku, kde studoval v ateliéru Farshid Moussavi na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Po škole dostal nabídku pracovat u Normana Fostera, v jehož studiu se pak podílel například na návrhu Letiště královny Alie v Jordánsku nebo vítězném soutěžním návrhu koncertního sálu do Petrohradu. O pár let později dostal možnost navrhnout bytový dům Fisher Street v týmu kanceláře HOK. V posledních letech se již jako architekt na volné noze začal věnovat projektům, které se snaží reagovat na výzvy klimatické krize. Zapojil se tak do snah o obnovování biodiverzity v náročných podmínkách stávajících měst. Jedním z takových prvních zásahů se stal právě nedávno zrekonstruovaný londýnský dům Regal House u stanice metra Covent Garden. Nyní se mimo jiné věnuje návrhu možných proměn jednoho z londýnských letišť, v drobnějším měřítku pak projektům pro své blízké i připravované kolekci nábytku pro jednoho českého výrobce.