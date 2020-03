Učím studenty vnímat design i jako službu veřejnosti, říká návrhář Ivančic

Studoval jste na prestižní Central Saint Martins. Jak by UMPRUM obstála ve srovnání?

Nároky i očekávání jsou samozřejmě odlišné. Já jsem tam studoval přísně výběrové postgraduální studium. Přijímají se na ni lidé, kteří mají nejen výrazný talent a schopnosti, ale také potenciál fungovat na vrcholové úrovni. Je to takový šamanisticko-vojenský výcvik, soustředěný na individuální návrhářskou identitu. Testování vlastních hranic, aby člověk mohl jít s kůží na trh. Jiné školy se snaží vychovat spíš osobnosti, které nastoupí na řadové pozice v průmyslu, Central Saint Martins dává prostor kreativitě a soustředí se na vůdčí typy. To je u nás podobné, v lokálním měřítku jsme na vrcholu, ale máme jiné možnosti a problémy.