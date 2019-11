Plastová ramínka jsou jako brčka. Je třeba je nahradit, říká módní návrhář

Současná plastová ramínka se kvůli způsobu výroby těžko recyklují. Podle recyklační společnosti First Mile mnohá končí na skládkách, kde mohou ležet klidně i 1000 let, než se rozpadnou. Francouzského návrháře to znepokojilo natolik, že vyvinul plně udržitelná ramínka. Ta jsou z 80 % vyrobena z recyklovaného plastu, který se našel v oceánech a 20 % tvoří recyklovaný plast ze skládek. Háčky jsou z hliníku. Na svém serveru o tom napsala britská televize BBC.

Mouret je jedním z těch, kterým se nelíbí, jakým směrem se ubírá módní průmysl. Kritizuje trend „rychlé módy“, v rámci kterého obchody nutí zákazníky, kteří chtějí být „in“, aby svůj šatník obměňovali několikrát do roka. Upozorňuje na to, že rychlá móda škodí životnímu prostředí.

Proto nabídl zdarma 300 svých věšáků, které vyrobil ve spolupráci s firmou Arch and Hook, návrhářům na Týdnu módy v Londýně. Přijalo je však pouze asi 20 % z nich.

Boj proti plastovému odpadu

Mouret není jediný, kdo se snaží o větší udržitelnost. Boj proti jednorázovým plastovým výrobkům započala Evropská unie v květnu loňského roku (psali jsme zde). Prozatím se odehrává hlavně v potravinářském průmyslu. Řetězce rychlého občerstvení se postupně zbavují plastových brček a nádobí, obchody zase plastových sáčků a tašek.

Jak uvedl deník Daily Mail, britský módní průmysl použije podle odhadů společnosti Mainetti, která vyrábí ramínka na oděvy, každý rok 1,5 miliardy plastových věšáků. Deník Mail on Sunday provedl v srpnu vlastní šetření, ve kterém zjistil, že plastová ramínka jsou natolik vážnou environmentální hrozbou, že by škody jimi způsobené mohly překonat ty, které mají na svědomí plastové sáčky, brčka a lahve. Není proto divu, že v oděvním průmyslu také vznikají obavy z environmentálních nákladů.

„Pokaždé, když vyrobíme v továrně oděv, musí být pověšen na ramínko a takto přepraven dodávkou do obchodu. Pro přepravu používáme plastové věšáky na jedno použití, které poté vyhodíme. Všechny jsou z polycerinu a jak víme, polycerin není recyklovatelný, takže se octne přímo na skládce. To je nepřijatelné,“ říká Mouret.

Ředitelka charitativní organizace Keep Britain Tidy Allison Ogden-Newtonová pokládá za skandál, že se miliardy ramínek ročně vyhazují na skládku. „Je to jen další příklad, kterým společnost ničí planetu. Maloobchodníci by měli přestat ramínka rozdávat. A spotřebitelé by je měli v obchodě odmítnout, pokud je neplánují znovu použít,“ doporučuje.

Její slova v létě potvrdila i poslankyně Labouristické strany Angela Smithová, která souhlasí s tím, že obchody by neměly ramínka rozdávat. Maloobchodník John Lewis pro změnu vyzývá své zákazníky, aby do jeho obchodů přinesli staré věšáky pro opětovné použití nebo pro recyklaci. Britské nákupní centrum Aberdeen zase vytvořilo systém, který zákazníkům umožňuje odložit plastová ramínka, která nechtějí a jiní zákazníci si je mohou vzít.

„Jedním z trendů devadesátých let byla nutnost mít nové oblečení. Postupně se z toho stala závislost. Lidem se vnucovalo, že když si nový outfit nekoupí, budou nešťastní. Když si jej ale koupili, mohli je bez výčitek kdykoliv vyhodit. Nyní se od tohoto zvyku ustupuje a začíná se klást důraz na udržitelnou módu. Tuto snahu musíme jednoznačně podpořit,“ zakončil Mouret.