Designovou pohovku vám vyrobí přesně na centimetr, jak potřebujete

Historie značky Vespera sahá až do počátku devadesátých let minulého století. Navázala na tradici proslulých rousínovských závodů, které se jako jedni z mála specializovaly na vývoj a výrobu atypického dřevěného a čalouněného nábytku.

Ušák Salvador od Bořka Šípka - ve firmě mu přezdívají Mickey Mouse

Začátek výroby designového čalouněného nábytku lze však zařadit až do roku 2005 až 2006, kdy pro značku navrhl Bořek Šípek hodně netradiční ušák. Ve firmě se mu důvěrně říká Mickey Mouse, oficiální jméno je však Salvador. Obchodně to sice velký úspěch nebyl, ale marketingově ano. „Kdo může říct, že má křeslo od Bořka Šípka?“ usmívá se Robert Hybský, současný majitel společnosti Vespera design.

S tímto křeslem vstoupila značka mezi výrobce designového nábytku a doplňků, i proto byla zařazena do multimediálního projektu Čeští výrobci, který si vzal za cíl podpořit tuzemské firmy zaměřené na výrobu designových produktů, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Spolupráce s designéry

Vespera sice nenabízí desítky pohovek či křesel, zato je každý produkt doslova „vymazlený“, ať již jde o návrh nebo výrobu. Autory jsou totiž opravdu renomovaní designéři, Jiří Pelcl, studio Olgoj Chorchoj, Vladimír Žák, Jan Padrnos, Bořek Šípek, Martin Surman a další.

Robert Hybský má rád hlavně pohovku Pulvinu od studia Jiřího Pelcla nebo Dessert, pod níž je podepsané dvojice Olgoj Chorchoj. To, co Vesperu hlavně odlišuje od jiných výrobců, je výroba „na míru“. Není pro ně problém vyrobit pohovku z katalogu o pět, deset či dvacet centimetrů kratší nebo delší, aby se přesně vešla do konkrétního interiéru. A samozřejmě se zde nevyhýbají ani zcela individuálním zakázkám.

Nic, co je spojené s čalouněním, jim navíc „není cizí“. Spolupracují třeba se značkou Situs, Truhlářstvím ZdeNo, Adapticem, Etruhlárnou a dalšími. Vespera dokáže očalounit vše, židle, panely, recepční pulty, interiéry telefonních budek do kanceláří, prostě cokoliv. Díky nedávno pořízené laserové technologii se jejich možnosti ještě podstatně navýšily.

Často jede o subdodávky pro truhlářské firmy. „Zastáváme totiž názor, že teprve kvalitní čalounění dotvoří poctivou truhlářskou práci v dokonalý kus nábytku,“ říká Robert Hybský.