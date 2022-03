Z opavské garáže zamířili s hravým nábytkem do celé Evropy. A chtějí dál

Úspěšná opavská firma BenLemi vznikla v roce 2016 (v té době ji tvořil pouze Michal Pomp) v garáži, prvním výrobkem bylo závěsné křeslo. Zlomovým momentem se stalo narození dcery – tatínek Michal se tehdy pustil do výroby dětského nábytku. Druhým „zaměstnancem“ se stal jeho bratr Petr a firma se velmi brzy stěhovala do větších prostor.

Balanční houpačka může být v různých barvách.

A pak ještě do větších, protože se nabídka produktů i počet zaměstnanců rychle zvyšovaly.

Od roku 2019 funguje BenLemi jako s. r. o. Oprávněně se tak objevilo v multimediálním projektu Čeští výrobci, který si vzal za cíl podpořit tuzemské firmy zaměřené na výrobu designových produktů, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Nábytek i hračky a pomůcky Montessori či dětský textil, které opavská společnost vyrábí, vyplnily na tuzemském i zahraničním trhu mezeru, již Michal s Petrem objevili. Dnes zaměstnávají kolem čtyřiceti lidí přímo ve výrobě, dalších čtyřicet se stará o dopravu, marketing a obchod.

Testování na dětech

Své produkty vyvážejí téměř do všech států Evropy, kde mají vlastní zastoupení nebo e-shop. Se zákazníky pečlivě probírají, jakou mají představu a co by si přáli, ovšem na testování mají ty nejlepší spolupracovníky, a to vlastní děti.

Snad i proto představují vlajkovou loď značky „domečkové postele“ vyráběné v řadě variant i barev. Ale bratrům Pompovým pouze dětský nábytek a doplňky nestačily, nově se pustili i do výroby nábytku z tvrdého dřeva, s kovovým podnožím či s dalšími kovovými prvky v lehce industriálním stylu.

Na rozdíl od jiných výrobců nakupují pouze dřevo a látky, vše ostatní už je pouze jejich práce. To znamená navrhnout, vyrobit, zabalit, prodat a dopravit přímo koncovému zákazníkovi, který si jejich zboží objednal.