Pokud chce mít člověk hezký interiér, musí se mi otevřít, říká designérka

V Bělehradu jste studovala italštinu a literaturu, nakonec jste ale odešla do Prahy a věnujete se interiérovému designu. Jak k tomu došlo?

Měla jsem to štěstí, že jsem brzy objevila svůj umělecký talent, takže jsem malovala a dělala keramiku. Připravovala jsem se na studium akademie výtvarných umění, nakonec se ale věci sešly jinak a já po filologickém gymnáziu začala studovat italštinu a literaturu. Pokud ale má být něco vaším osudem, stejně vám to nikdo nevezme. Na gymnáziu byla hodně vysoká úroveň, takže jsem se po dvou letech na vysoké začala trochu nudit – měla jsem pocit, že mi život uniká mezi prsty. Navíc situace v Srbsku nebyla příjemná, cítila jsem, že potřebuju odjet. Přišlo mi, jako bych se dusila.