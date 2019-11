Design by měl pomoci řešit klimatické změny, říká ředitelka Designbloku

„Snažíme se ukázat, že český design je opravdu unikátní. A on skutečně unikátní je. Teď je nesmírně módní sledovat, když třeba přijedete do Milána, jak český design je in. Mohou za to české značky, které jsou tak úspěšné. Ale musíme ujít ještě určitou cestu, abychom to dokázali přetlumočit širší veřejnosti,“ říká Jana Zielinski. | foto: Adéla Havelková, MAFRA