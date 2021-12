Dělníci odstranili podpěry a zavalila je klenba, obžalovaní dostali podmínky

Ve sklepě se zranili čtyři ukrajinští dělníci, jeden z nich byl v kritickém stavu. Krajský soud v Brně dnes za to potvrdil podmínku Janu Hrnčířovi a Marcelu Vašíčkovi. Platí tak trest dva roky vězení se čtyřletým podmíněným odkladem, který mužům letos v červenci uložil břeclavský okresní soud.

Hrnčíř byl zadavatelem prací, Vašíček byl podle Hrnčířových slov zhotovitelem, což ale Vašíček odmítal. Řekl, že zakázku odmítl, pouze zprostředkoval kontakty na lidi, kteří se pak s majitelem domluvili na vykonání práce.

Podle soudu nebyl ve stanovené projektové dokumentaci technologický postup, který bude následovat po odstranění podpěr, ani kdy mohou být podpěry odstraněny. Budovaná klenba sklepa byla cihlová, nejednalo se o vinný sklípek.

„Soud se domnívá, že pan Vašíček jako stavitel by měl rozpoznat, že nebude moct být přistoupeno k odstranění podpěr,“ uvedl člen soudního senátu Jaroslav Pálka.

U Hrnčíře poznamenal, že chyběl ze strany investora technický dozor, který by kontroloval postup prací.

„Ani jeden by tam nebyl od rána do večera, ale někdo by měl v tom závazném okamžiku stanovit pokyny,“ řekl Pálka. Dodal, že soud v tom spatřuje hrubé porušení předpisu bezpečnosti práce.

Hrnčíř se po jednání nevyjádřil, Vašíček uvedl, že nebyl stavbyvedoucím. „Stavěl jsem mnoho sklepů a nikdy se mi to nestalo. Kdybych stavěl tady ten, nestalo by se to taky,“ řekl Vašíček.