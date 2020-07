Zraněný školák z havarovaného auta šel bez boty pro pomoc, viděl to ve filmu

Auto havarovalo 5. června na silnici mezi Deblínem a Velkou Bíteší. Kromě Adama byli v autě ještě dva zaklínění lidé - řidička a jeho spolužák. Školák vylezl ven, prodral se maliním a ostružiním a jen s jednou botou v dešti zastavil na silnici auto, aby zajistil pomoc.

„Adámek, spolužák a jeho maminka jeli klasicky do školy. Byl déšť, dostali smyk a vyletěli ze silnice přímo do lesa. Tam by je asi nikdo neobjevil, protože je to tam dost husté,“ popsala situaci Adamova matka Jitka Felklová.

Adama i s rodinou přijal na krajském úřadě hejtman Bohumil Šimek (za ANO). Chlapec novinářům řekl, že se vydal hledat pomoc, protože to viděl ve filmu.

„Mobil měl vepředu, kde byl zaklíněný spolužák i s maminkou. Adam proto vylezl zadním bočním oknem ven, kde šel bosý v dešti na silnici pro pomoc,“ vylíčila Felklová.

Dodala, že syn šel směrem k vesnici pro případ, že by nejelo žádné auto, aby u prvního domu sehnal pomoc.

Adam uvedl, že mu první auto nezastavilo. Druhým vozidlem byl kamion, jehož řidič zpětně reagoval zastavením a otočením, třetí vozidlo zastavilo u chlapce a jeho posádka přivolala pomoc.

Na místě pak zasahovali hasiči, policisté i záchranáři s vrtulníkem. Ženu s dalším chlapcem bylo nutné vyprostit, řidičku přepravil do nemocnice vrtulník.

„Bolel mě bok. Jel jsem do nemocnice sanitkou s houkačkou, ale nelíbilo se mi to. Byl jsem tam asi týden,“ řekl Adam.

Záchranářem po této zkušenosti být nechce. „Budu pomáhat tatínkovi. A pak to po něm přeberu,“ prohlásil Adam. Maminka dodala, že muž provádí servis jako takzvaný hodinový manžel.

Podle hejtmana Šimka je Adam Felkl velkým hrdinou. „Duchapřítomnost, kterou zachoval jako účastník vážné dopravní nehody, by mu mohl leckterý dospělák závidět,“ uvedl Šimek. Uznání se pohotovému Adamovi před časem dostalo už i od záchranářů a hasičů.