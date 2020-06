Osmiletý kluk se zranil při nehodě, i bez boty však došel lesem pro pomoc

Mladá žena vezla v pátek 5. června ráno svého syna a jeho kamaráda Adama, když v deštivém počasí dostalo auto mezi Velkou Bíteší a Deblínem smyk a po několika kotrmelcích skončilo v lese.

Adam si při nárazech pohmoždil záda i pánev, jako jediný v autě se však mohl sám hýbat. Proto se rozhodl jednat.

„Věděl jsem, že nemůžu zůstat sedět v autě, že musím sehnat pomoc. Měl jsem strach o kamaráda a jeho maminku,“ vylíčil chlapec.

Protože nemohl najít svůj mobil, musel se vydat v dešti zpět na silnici. Cestu přes maliní a ostružiní zvládl i s jednou botou, krátce nato se mu povedlo zastavit projíždějící auto.

„Viděli jsme Adama u silnice, jak se úporně snaží nás zastavit. Stál na kraji silnice a mával. Zastavili jsme. Vyběhla jsem z auta, zeptala se, co se stalo. Řekl, že měli autonehodu,“ popsala paní Kristýna, která cestovala spolu s manželem.

Adama posadila do auta a dozvěděla se, že jeho kamarád s matkou jsou stále v autě, které se několikrát převrátilo. Okamžitě proto zavolala záchranáře.

Ti na místo poslali čtyři posádky včetně vrtulníku, přijeli také policisté a hasiči. V autě našli vážně zraněnou řidičku i jejího syna.

„Mladá žena utrpěla mnohočetná těžká poranění, byla zaintubována a na řízené ventilaci byla ve vážném stavu letecky transportována k další péči do Fakultní nemocnice Brno. U chlapce bylo nutné zajistit dýchací cesty a napojit ho na řízenou ventilaci. Podali jsme léky a zafixovali jej do vakuové matrace. S podezřením na těžké zranění jsme ho převezli na ARO Dětské nemocnice v Brně,“ sdělila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Malého hrdinu ocenili hasiči i záchranáři

V Dětské nemocnici skončil také Adam, který svým počínáním vzbudil obdiv i u ostřílených profesionálů.

„Čas od času se setkáváme s lidmi, kteří jsou v pravou chvíli na pravém místě a navíc dokážou udělat to správné rozhodnutí. Málokdy se však jedná o osmiletého chlapce,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

„To, co Adam udělal, je skutečně mimořádné. Ale je to jasný důkaz toho, že děti už v útlém věku dokážou pomoci. Například vyhledat a přivést k místu události někoho dospělého, zavolat na linku 155 a snažit se pacienta do příjezdu sanitky uklidnit. Náš malý hrdina byl velmi statečný,“ vyzdvihla ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová.

Dnes dopoledne Adama osobně ocenili zasahující hasiči a záchranáři i se starostou Svatoslavi, v níž mladý zachránce žije. „Třeba takto šikovný kluk jednou rozšíří naše řady, kdoví,“ usmála se Albrechtová.