Opoziční zastupitel si odmítl nasadit roušku, z jednání ho vyvedla policie

„Jasně, mě roušky taky štvou a nejradši bych si ji hned sundal, ale tohle je šaškárna. Pokud je to nějaká forma protestu, tak je pan zastupitel na špatné adrese, zastupitelstvo města o nošení roušek nerozhoduje. Všichni obyčejní lidé a dokonce i pacienti v nemocnici to prostě dodržují. Pokud se někdo diví, že Andrej Babiš a Miloš Zeman vyhrávají volby, tak přesně kvůli takovýmto trapnostem. Prostě zbytečný trapas pro všechny místo práce pro občany,“ rozčílil se starosta Jan Grois později na svém Facebooku.

Zmínil také to, že se chybějící rouška na tváři zastupitele Jiřího Kacetla řešila také proto, že v sále byla přítomná městská policie a ta musí jednat z úřední povinnosti - musela to nahlásit státní policii, jinak by porušila zákon.



Musel podat vysvětlení

Kacetl říká, že jeho cílem bylo upozornit na nesmyslnost a protiprávnost dalšího povinného nošení roušek.

„Pochopitelně ponesu nyní s plným vědomím všechny právní následky - ze zasedacího sálu jsem byl vyveden státní policií, podal jsem vysvětlení, bude se mnou zahájeno správní řízení pro podezření ze spáchání přestupku,“ potvrdil.



Podle něj je rouška v dnešní naprosto příznivé epidemiologické situaci nedůvodným omezením základních občanských práv a svobod. Tvrdí, že se stala svým způsobem symbolem poddanství, mlčení a podřízenosti občanů vůči státní moci.

„Jako historik moc dobře vím, že přechod od demokratických států ve státy polototalitní či totalitní se v historii Evropy nikdy neděl náhle, vždy to bylo krůček po krůčku. Nedovolme proto, aby pod záminkou epidemie nám byla postupně vzata naše nezcizitelná práva a svobody,“ zdůrazňuje.



Podle dalšího opozičního zastupitele, ale nešlo o jediný prohřešek, co se roušek týče. Po tom, co byl Kacetl vyveden, se omluvila jedna ze zastupitelek a ze zdravotních důvodů opustila jednání.

„Aby toho nebylo málo, dvě další zastupitelky si sundaly roušky. Za dvě a půl hodiny jsme projednali vše. No a takhle si tu žijeme,“ shrnul taktéž na sociální síti lidovec Marek Venuta.