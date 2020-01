Manželé z Brna pečou pro psy. Top je dort s vepřovým masem, rýží a mrkví

Dobroty pro psy pečou celoročně. Čtyřnozí mazlíčci si tak mohou pošmáknout na keksech s játry, špenátem a masem či medem a vanilkou.



„Oba jsme vždycky měli doma psy. Keksy jsme se rozhodli začít péct, když jsme si pořídili společného mazlíka. Chtěli jsme mít totiž přehled, co baští. Pak nás napadlo, že si zkusíme otevřít internetový obchod a třeba naše domácí pamlsky zaujmou i další lidi,“ vyprávěla o začátcích Žižlavská.

Důležitou roli „ochutnávačů“ v pekárně psích dobrot Zuzany Žižlavské mají její psi Zbyšek a Meggie.

K pečení používají jen čerstvé suroviny. Na začátku se inspirovali veřejně dostupnými recepty. Dlouhodobým zkoušením si sami vytvořili své postupy na výrobu keksů a radili se i s odborníky na psí výživu.

„Zakládáme si na tom, že nedáváme do našich výrobků nic chemického,“ nastínila Žižlavská, co považují za důležité.



U pečených dobrot garantují, že vydrží minimálně tři měsíce. Pečou z celozrnné biomouky, která je podle Žižlavské pro psy lépe stravitelná než klasická bílá. „Nabízíme i bezlepkové dobroty z kukuřičné biomouky. Ročně upečeme stovky keksů,“ uvedla majitelka pekárny.



Tvar a velikost keksů rozlišují podle druhů plemen tak, aby pejskům vyhovovala jejich velikost. Hvězdičky jsou určeny pro malá plemena, srdíčka pro střední plemena a kostičky pro velká plemena. Keksy a dárkové kosti nabízí i v balení pro slavnostní příležitosti, které obsahuje tři sáčky s různými příchutěmi a střední dárkovou kost.

Společně je posléze napadlo, že by ještě mohli vyrábět také speciální narozeninové dorty pro psy, a tak je zařadili do nabídky. „Zájem je velký, pejskům dorty chutnají. Každý rok přibývají noví zákazníci, protože se díky spokojeným klientům dostáváme postupně do povědomí také dalším chovatelům, což je pro nás ta nejlepší odměna – spokojený zákazník. Často dostáváme fotky oslavence s dortem, které dáváme na náš facebookový profil a na web do fotogalerie. Je to milý a zároveň docela vtipný trend. Měsíčně pečeme okolo třiceti dortů,“ usmívá se Žižlavská.



A požadavek na psí dort? Hlavně maso! Kromě toho vyrábí manželé také tvarohové dorty. „Top je ale dort s vepřovým masem, rýží a mrkví. Trvanlivost dortu je dva dny, takže ho pejsek nemusí sníst najednou. Někteří páníčci ale rovnou pořádají pro své psí parťáky narozeninovou psí party, takže oslavenec má pomocníky a může se o dort podělit. Měli jsme jednou i speciální požadavek, aby půlka dortu byla tvarohová a druhá masová,“ vzpomíná Žižlavská.



Všechny výrobky od keksů po dorty vyrábí vždy na objednávku. Pekárnu zatím s manželem provozuje jako koníčka, mají každý své zaměstnání.