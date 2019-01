Nůž jsem si vzal na obranu, tvrdil u soudu muž, který ubodal svého věřitele

„Měl řeči na moji manželku. Tvrdil, že jsem ji už úplně odepsal. Zařval jsem na něj, ať drží hubu. Stoupli jsme si proti sobě, on udělal nějaký pohyb, já jsem vytáhl nůž a dal jsem mu s ním několik ran,“ přiblížil čtyřiatřicetiletý Humbrich u Krajského soudu v Brně okolnosti činu, po němž se sám přihlásil policii.

Podle lékařské zprávy sahaly některé rány nožem až do hloubky třinácti centimetrů. Třiapadesátiletému napadenému se i přes četná poranění podařilo dostat před budovu, kde se snažil dovolat pomoci.

„Čekala jsem zrovna na zastávce na autobus do práce. V tom jsem uslyšela zoufalý výkřik, načež jsem si všimla pána v kaluži krve. Okamžitě jsem volala policii, “ popsala incident svědkyně. Kvůli vážnosti zranění však přivolaná odborná pomoc nemohla prakticky nic dělat.

„Úplně jsem v tu chvíli podlehl panice. Nůž jsem si s sebou původně vzal jenom na případnou obranu. Protože jsme na schůzce měli být jenom my dva, tak mě napadlo asi tisíc scénářů, co by se mi mohlo stát, “ hájil se Humbrich.

Vždycky rád pomáhal slabším, uvedl syn oběti

Podle svých slov měl totiž se zavražděným násilné konflikty už v minulosti. „Když jsem mu pár dní před incidentem oznámil, že peníze nemám, tak na mě vystartoval a shodil mě ze židle. Dokonce mi vyhrožoval, že mi šlápne na obličej,“ líčil obžalovaný.

Tato verze se ovšem značně liší od výpovědi ostatních předvolaných svědků. Ti oběť líčili především jako samaritána, který peníze půjčoval pouze výjimečně, a to z nezištných důvodů. „Neumím si vysvětlit, proč mu ty peníze půjčil. Ale vždycky byl takový, že rád pomáhal slabším,“ popsal ve výpovědi syn oběti.

„Táta byl chlap s velkým Ch. Štve mě, co se stalo. Neublížilo to jenom mně, ale celé rodině včetně psů, se kterými rád trávil skoro všechen svůj volný čas. Když se o smrti dozvěděli jeho obchodní partneři, tak doslova brečeli u stolu, “ přidala dcera zavražděného.

Humbrich, jenž se kvůli nepovedenému podnikání dostal do exekuce a jeho pohledávky dosahují šesti milionů korun, u soudu svého činu litoval. „Násilí je nejvyšší ubohost, které jsem se mohl dopustit, omlouvám se,“ prohlásil.

Slíbil, že vyvine maximální úsilí, aby vyrovnal závazky a škodu za svůj čin. Pozůstalí po něm chtějí jako nemajetkovou újmu necelé čtyři miliony korun.