O Vánocích už snad bude lépe, doufá šéf covidové péče na jižní Moravě

V jihomoravských nemocnicích stále přibývá pacientů s covidem. Před dvěma týdny v nich leželo asi 900 lidí, v pátek to bylo už kolem 950. „Jsme na tom přibližně stejně špatně jako letos v březnu a dubnu. Jen sil je o něco méně,“ hodnotí krajský šéf pro intenzivní péči o covidové pacienty Vladimír Šrámek.

V čem je aktuální situace oproti jaru jiná?

Nejdůležitějším limitujícím faktorem ve zvládnutí současného náporu na nemocnice je nedostatek kvalifikovaného nelékařského personálu, sestřiček a zdravotních bratrů.

O Vánocích bývá v nemocnicích relativní klid. Miloslav Ludvík, šéf pražského špitálu v Motole, nicméně varoval, že situace v nemocnicích bude nejhorší od 20. prosince a právě přes Vánoce. Jak je na to jižní Morava nachystaná?

Situace v Čechách je časově opožděná za Moravou o deset až čtrnáct dní. Doufáme, že na Moravě bylo dosaženo vrcholu v těchto dnech a počty hospitalizovaných nemocných by mohly právě těsně před a o Vánocích začít klesat. Intenzivní péče, kde nemocní obvykle stráví kolem deseti dnů, však bude „brzdit“ pomalu.

Dlouho panovalo přesvědčení, že vakcína nás covidu zbaví. Jenže to nezafungovalo. Proč?

Hlavním důvodem je nízká proočkovanost obyvatelstva. A to jak ve smyslu primárně nenaočkovaných, tak i těch, u kterých účinnost očkování v čase poklesla.

Opakují se stavy, kdy mají nemocnice problémy s kapacitou. Je namístě začít uvažovat o reorganizaci zdravotnické péče?

Z mého pohledu není třeba péči reorganizovat. Je třeba dosáhnout trvale vysoké proočkovanosti, která nás ochrání, aby další vlny, byť třeba zmutovaného viru, zasáhly celou populaci slaběji než ty dosavadní.

Jak vnímáte antivaxerskou náladu v části společnosti?

Pro nás zdravotníky je skutečně frustrující, když si nad lůžky neočkovaných mladých lidí, kteří u nás leží v kritickém stavu, uvědomíme, jak málo stačilo, aby se takovému průběhu onemocnění předešlo. Rizika očkování jsou minimální, profit z něj neoddiskutovatelný.

Koordinátorem jste od loňského dubna. Jak to zvládáte?

Jakž takž. Říkám si, že když ten stres přežiju, budu žít do sta let... Horší je, že ten současný tlak na svou osobu přenáším i na rodinu.

Konfrontují vás odpůrci očkování?

Ne, můj hlas není zdaleka tak slyšet. Navíc stojím až na konci celého vývoje onemocnění. Starám se hlavně o to, aby ve zdraví přežilo co nejvíce nemocných.