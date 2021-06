Po loňském zrušeném vinobraní si letos organizátoři věří a prodávají lístky

Přestože se ve Znojmě šíří zvěsti, že historické vinobraní „s jistotou“ i tentokrát padne, ředitel pořádající Znojemské Besedy František Koudela je optimista.

„Vyčkáváme, ale do konce června musíme rozhodnut a stanovit jednu z variant, které máme přichystané. Program je připravený, akorát technické záležitosti už nedokážeme v červenci vysoutěžit a uskutečnit, takže když se náhodou vláda nevyjádří, musíme to rozseknout sami,“ říká Koudela, který je zároveň šéfem znojemské ODS.

Naopak finální podobu Pálavského vinobraní organizátoři vyřeší až těsně před samotnou akcí.



„Všechno jsme přizpůsobili tak, aby to šlo řešit na poslední chvíli. Nicméně podle toho, jak se zatím rozvolňují vládní opatření, se zdá, že by akce být mohla. Pokračujeme naplno v přípravách, ale jsme schopni je i zastavit,“ nastiňuje Dominik Ryšánek za Mikulovskou rozvojovou.

Loni vláda stopku pro největší jihomoravská vinobraní avizovala už v květnu. Momentálně převládá pocit, že omezení s největší pravděpodobností nebudou nutná.



„Podle ministerských balíčků týkajících se kapacit by neomezený počet návštěvníků mohl platit od prvního září. A zatím balíčky nabíhají dříve, jelikož se situace zlepšuje. Právě z toho důvodu posilujeme marketingové kampaně ke konání akce,“ dodává Ryšánek.

Nicméně nejen Koudela ze Znojma by ze strany vlády uvítal lepší komunikaci. Obracel se na ministerstvo zdravotnictví a odpověď zatím nepřišla, stejně jako tomu bylo u loňského vinobraní. Zbývá mu tak sledovat zprávy a doufat.



„Komunikujeme samozřejmě s krizovým řízením, ale nic konkrétního – jako počty lidí – se nedozvíme, vše jsou dohady a čtení mezi řádky. Takže informace navíc nemáme, možná jen o chvíli dřív. To samé se loni dělo se znojemským podzemím (i to spadá pod Besedu, jde o nejnavštěvovanější cíl města – pozn. red.), volali jsme na všechny linky, ale i přes sliby se zpátky už nikdo neozval,“ mrzí Koudelu.

V obou městech z neuskutečněného ročníku zůstává téměř totožný kulturní program a většina interpretů. V Mikulově jde o hlavní taháky jako Olympic, Marta Jandová a Wohnout. Došlo pouze k drobným změnám, především z toho důvodu, že někteří vystupující už nemůžou v novém termínu hrát, nebo si podle pořadatelů neadekvátně zvýšili honoráře.

Znojmo přidalo dvě nové kapely, které ale odprezentuje až o prázdninách. „Umělci se nás samozřejmě taky dotazují, protože mají jiné nabídky, ale vinobraní je pro ně priorita. Takže i kvůli nim se musíme rozhodnout co nejdříve, stejně tak kvůli ubytovatelům, aby věděli, co nabízet,“ doplňuje Koudela. Hlavními tahouny tam má být Chinaski, Richard Müller nebo Lucie Bílá.

Burčák bude letos opožděný

Obě vinobraní mají přivítat davy ve shodném termínu, 10. až 12. září. Chladné jaro ale posunulo kvetení révy, a tak je v ohrožení charakteristický burčák.



„Co se úrody vína týče, letošní rok je opožděný o dva až tři týdny, vlivem studeného dubna a května,“ podotýká Václav Osička, provozně výrobní ředitel společnosti Vinium Velké Pavlovice.

Podle profesora Pavla Pavlouška z Ústavu vinohradnictví a vinařství Mendelu réva letos rašila v nejpozdnějším termínu za posledního čtvrtstoletí. Díky tomu ale unikla riziku poškození jarními mrazy. Naopak v roce 2018 sběr hroznů začínal už poslední červencové dny.

„Už nám někteří vinaři říkali, že možná bude problém, každopádně zůstáváme optimisté a i tady věříme, že burčák na vinobraní nabídneme. Je to taková tradice, ale pokud by se ji nepovedlo dodržet, myslím, že to není tak velká překážka a návštěvníky to neodradí. Víno tady vždy teče proudem, takže nepředpokládám, že by padli žízní,“ směje se Ryšánek.

Podle Koudely, který je i předsedou VOC Znojmo, tahle hrozba organizátory netrápí, protože oni i město dlouhodobě prosazují, aby bylo vinobraní prioritně o historii a o víně. Za ním se totiž mohou návštěvníci vracet celoročně.



„A myslím, že se nám to i daří. Takže i varianta, že nebude burčák, je možná, ale myslím, že se to nestane, že to tak opožděné není,“ reaguje.

Pro révu by teď byly ideální teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia a předseda představenstva Znovínu Znojmo Pavel Vajčner by uvítal i mírný vítr. „Teplé pofukování dokáže vegetaci zrychlit dvakrát až třikrát. Ale nesmí být příliš teplo, to má pak i réva siestu a růst se zpomalí,“ uzavírá.