Když v prosinci 1954 náhle zemřel, vystrojili komunisté Václavu Holkovi státní pohřeb se všemi poctami. Na obřad se dostavili zástupci Úřadu vlády, ministerstva národní obrany i armády. Dnes (13. prosince 2019) to je přesně 65 let, co geniální konstruktér zbraní podlehl infarktu.