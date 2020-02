Chyba v systému. Nemocnice si neví rady s pacienty, kteří nemají kam jít

V neděli Bohumil Chromec oslavil 55. narozeniny. Těšil se, až ho do léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) v brněnských Bohunicích přijdou navštívit přátelé. Snaží se zůstat pozitivně naladěný, i když s ním život pořádně zamával.

Vystudovaný vysokoškolák až do revoluce sloužil u armády, pak ale kvůli změnám v organizaci přišel o práci. Další ránu dostal, když se s ním rozvedla žena, poté se problémy začaly nabalovat.

Musel odejít z domova a pobýval v pronajaté zahradní chatce. Na živobytí si vydělával u kamaráda, který provozuje v Brně starožitnictví. Nyní však kvůli vážné nemoci nemá nic.

Vše odstartoval infarkt. „Z toho jsem se ještě vyhrabal. Šel jsem do sebe a snažil se dodržovat životosprávu,“ vypráví Chromec. Jenže v březnu 2018 ho srazila na kolena mrtvice, po níž zůstal upoutaný na lůžku.

„Jenom díky výborné péči lékařů a fyzioterapeutů se už o sebe můžu alespoň trochu postarat. Rozcvičili mě, ale jsem na vozíčku. Snažím se chodit, jenže to moc nejde,“ smutní Chromec, jenž nyní pobývá v LDN spadající pod SurGal Clinic.

Kvůli nemoci přišel o příjem i bydlení. „A v léčebně mně řekli, že mě už propustí, protože jsem tady dlouho. Jenže domovy pro seniory jsou přeplněné a další možnosti nejsou,“ popisuje svízelnou situaci.

Zdaleka v ní není jediný. Brněnské nemocnice ročně řeší desítky až stovky případů, kdy musí po léčbě propustit pacienty, kteří se nemají kam vrátit.

Chybí jim domov a příbuzní, kteří by se o ně postarali. A není možné je přemístit ani do domovů se speciálním režimem, kde se starají o seniory nebo zdravotně postižené, protože jsou přeplněné.

Není dost návazných lůžek

Podle odborníků jde o chybu v systému, kterou je třeba konečně napravit. „S tímto problémem se setkáváme, protože máme handicapované klienty. Nemůžeme ale bohužel pomoci většímu množství lidí, protože nemáme dost bytů. Aktuálně se staráme o tři takové klienty, což je maximum, co zvládneme,“ líčí Ivana Kudělová z Armády spásy, která vede jedno z brněnských center pro lidi v nesnázích.

Podle jejích slov není řešením ani umístění lidí s handicapem do azylových domů, protože k tomu nejsou uzpůsobené.

„Skutečně jedinou možností je zažádat o místo v domovech se zvláštním režimem, ale tam mají pořadníky. V Brně již vznikl koncept sociálního bydlení, který má tuto situaci do budoucna řešit. Zatím jsme město požádali o tři byty, které mohou sloužit již zmiňovaným klientům v nesnázích,“ říká Kudělová.

Ve stejném duchu hovoří také Jitka Kellnerová, ředitelka SurGal Clinic, pod kterou spadá soukromá nemocnice v centru, kde mají lůžka následné péče, ale také LDN v Bohunicích.

„Nedořešenou sociální situaci u takových lidí vnímám jako velký problém. Neexistuje dostatek návazných lůžek, kam můžeme umístit přesně takové pacienty, kteří jsou již ve stabilizovaném stavu. Narazíme na jakýsi špunt a nemůžeme se pohnout dál,“ tvrdí Kellnerová.

Na umístění do LDN pod SurGal Clinic nyní čeká šedesát lidí. Podle Kellnerové není časově dané, jak dlouho má být pacient hospitalizovaný. „Rozhodujeme se na základě aktuálního zdravotního stavu,“ podotýká.

O problému víme a hledáme řešení, říká náměstek primátorky

Sociální lůžka nyní slouží hlavně seniorům, kteří museli ležet v nemocnici a potřebují dlouhodobější péči. Právě na tomto principu fungují domovy se zvláštním režimem.

Stále častěji ale podobná místa vznikají také v nemocnicích, protože jde o ziskový provoz, na rozdíl třeba od urgentních příjmů.

Chromec nyní s pomocí přátel zkouší najít útočiště například v brněnském centru Kociánka. „Jenže všude se musí čekat. Jestli mě teď propustí, tak opravdu nevím, kam půjdu. Navíc jsem teď bez peněz. Sociální dávky nedostanu, pokud jsem v léčebně,“ sděluje.

Jedním dechem dodává, že klinice nic nevyčítá. „Jde o systémovou chybu. Jsem vděčný za vše, co pro mě tady v čele s primářem Jiřím Vokurkou dělají,“ oznamuje.

Náměstek brněnské primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl tvrdí, že o tomto problému ví a společně s primátorkou Markétou Vaňkovou (oba ODS) hledá řešení.

„Jednou z našich priorit je zřídit právě na Kociánce 300 nových lůžek, už jsme o tom jednali i s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Počítáme i se spoluprací s Armádou spásy,“ slibuje Kerndl.

V budoucnu by podle něj mohlo v Brně fungovat také sdílené bydlení, kdy budou handicapovaným pomáhat spolubydlící, kterým město na oplátku vyměří jen symbolické nájemné.

Může se to stát každému, upozorňuje Chromec

Na rozdíl od jiných se může Chromec spolehnout aspoň na pomoc přátel v čele se známým starožitníkem Ronaldem Baru, u kterého si mohl vydělat nějakou korunu na obživu.

„Pokud se člověk dostane prakticky na ulici, tak si za to může z větší části sám. Nechci někoho obhajovat, ale na druhou stranu, když se někdo dostane do nesnází kvůli nemoci, je správné ho na vozíčku vyvézt ke vchodu a říct: ‚Starej se?‘ To podle mě není v pořádku,“ zlobí se Baru.

Jako velký problém vnímá zajištění péče o handicapované lidi bez domova také ministerstvo práce a sociálních věcí. Navrhuje zřídit takzvaná krizová lůžka. „Každý domov poskytující sociální služby jich několik vyčlení. Bude tam možné umístit seniory nebo zdravotně postižené po dobu maximálně tří měsíců, než se podaří vyřešit následnou péči,“ nastiňuje mluvčí ministerstva Jan Brodský.

Tato novinka je obsažená v novele zákona o sociálních službách, kterou dostane vláda k projednání do konce února. Resort předpokládá, že začne platit od ledna příštího roku.

„Navrhujeme také, aby se o lidi bez domova, kteří potřebují klid na lůžku, mohly do budoucna starat také azylové domy. Novelu zákona ladíme s ministerstvem zdravotnictví,“ dodává Brodský.

Ministerstva vytvořila pracovní skupinu, která se bude danou problematikou zabývat, a projednávají zmiňovanou novelu zákona.

„Měla by obsahovat například propojení zdravotní a sociální péče, zajištění sítě potřebných lůžek prostřednictvím zástupců pojišťoven, krajů i ministerstev a další subjektů. Také se snažíme najít způsob, jak tento způsob péče hradit,“ nastínila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Chromec doufá, že jeho příběh pomůže hledání řešení alespoň trochu rozhýbat. „Osobně neznám nikoho, kdo by se do podobné situace dostal, ale stát se to může každému. Stačí, když se prostě nemáte o koho opřít,“ upozorňuje.