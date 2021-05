Za ohrožování pořadatele závodů a zranění soka dostal řidič 7 let vězení

Čtyřiačtyřicetiletý Tomáš Chaloupek se podle žalobce provinil na závodech Kopec Násedlovice, kterých se zúčastnil v srpnu 2018 se svým Fordem Fiesta. Ke konfliktu došlo poté, co mu pořadatel v osobě ředitele akce zakázal tréninkovou jízdu kvůli porušení pravidel.

Chaloupek poté při couvání ze startu nárazem lehce poškodil auto jiného závodníka, a dostal proto od pořadatele pokyn, aby počkal na vyhrazeném místě kvůli sepsání záznamu pro pojišťovnu. Místo toho se však Chaloupek snažil boxovou uličkou odjet.

„Přičemž zezadu v nízké rychlosti úmyslně najel do (pořadatele) D. Š., kterému přední částí vozidla narazil do lýtek. Když se mu D. Š. snažil fyzicky zabránit v další jízdě tím, že stál před jeho vozidlem, obžalovaný se opakovaným pomalým najížděním do svědka za použití zvýšených otáček motoru snažil přimět svědka, aby jej nechal odjet,“ stojí v rozsudku Krajského soudu v Brně.

Podle něj nakonec Chaloupek do pořadatele úmyslně najel, načež se muž převalil přes kapotu vozu. Toto počínání označil soud za vydírání, jelikož obžalovaný „jiného násilím nutil, aby něco konal nebo trpěl a takový čin spáchal se zbraní,“ přičemž zbraní je myšleno auto.

Úmyslně vrazil do dvou mužů

Podle spisu pak Chaloupek překročil povolenou rychlost v boxové uličce a podle soudu úmyslně najel do dalších účastníků závodu, kteří stáli v jeho jízdním pruhu. Jeden z nich stihl uskočit a auto jej pouze lehce zasáhlo zpětným zrcátkem do lokte.

Další muž však stihl uhnout jen částečně, auto do něj narazilo a odmrštilo ho čtyři metry daleko. Při pádu na silnici utrpěl otřes mozku, podvrtnutí krční páteře, tržnou ránu na hlavě, zhmoždění hrudníku a několik oděrek.

„Jen pouze shodou zcela náhodných okolností nezávislých na vůli obžalovaného nedošlo ke vzniku zranění těžkých až život ohrožujících,“ konstatoval soud.

Podle spisu Chaloupek po sražení účastníka závodu nezastavil a dokonce se pokusil z místa ujet, ještě v Násedlovicích jej však zastavili policisté.

Podle svého dřívějšího vyjádření u soudu nevěděl, že někoho zranil. „Žádného člověka jsem neviděl. Myslel jsem si, že mi někdo něco hodil do auta, proto se ozvala ta rána,“ řekl obžalovaný, který tvrdil, že na předním skle měl jen malou prasklinu, která se kvůli další jízdě zvětšila. To však později vyloučil technik, podle kterého takové zvětšení praskliny není možné.



Sražení obou mužů, z nichž první unikl vážnějším následkům jen díky štěstí, klasifikoval soud jako těžké ublížení na zdraví. Celkově uložil Chaloupkovi trest vězení na sedm a půl roku a osmiletý zákaz řízení. Musí také uhradit škodu zdravotní pojišťovně ve výši necelých 15 tisíc korun.

Podle mluvčí Krajského soudu v Brně Kláry Belkovové se Chaloupek proti verdiktu odvolal.