Metanol nalila matce do kávy. Za vraždu seniorky dostala dcera 18 let vězení

„Máme za prokázané, že obžalovaná objednala methylalkohol, vyzvedla ho, a také to, že jej podala své matce nezjištěnou formou, nejspíše orální. Máme za prokázané, že jí tuto látku podala v množství nejméně 88 mililitrů, pravděpodobně bylo vyšší,“ uvedl předseda senátu Miloš Žďárský.

Poznamenal přitom, že deset mililitrů metanolu přivodí slepotu, třicet mililitrů smrt. „Máme za prokázané, že (obžalovaná) dobře věděla, co činí,“ uvedl soudce. Zároveň prohlásil, že žena čin spáchala trýznivým způsobem, šlo o mnohahodinové umírání po požití jedovaté látky.

Odmítl tak slova obhajoby, že obžalovaná sice nalila metanol matce do kávy, jak přiznala, ale nikoli smrtelné množství.

Hledala i účinky kyanidu

Obhájce chtěl, aby soud čin posuzoval jako pokus o ublížení na zdraví, tedy s nižší trestní sazbou. To ale soud neudělal, nevyhověl ovšem ani státnímu zástupci Janu Adamovi, který navrhoval výjimečný trest 23 let vězení.

Žalobce rovněž upozornil na to, že žena usmrcení své matky dlouho plánovala. Už dříve před činem objednávala semena jedovatých rostlin, jako je durman obecný, nebo rulík zlomocný. Na internetu vyhledávala texty o účincích jedu, například přímo o kyanidu draselném.

„Dokazování bylo provedeno precizním způsobem, lze tak rozhodnout o vině, či nevině. Obžalovaná primárně jednala tak, aby cíleně usmrtila svoji matku. Doznává, že menší množství metanolu jí nalila do kávy. Obžalovaná ale věděla, že množství, které jí nalila do kávy, bylo smrtelné,“ uvedl žalobce.

Podle něj žena zločin spáchala kvůli majetkovému prospěchu, po smrti své matky se zbavila dluhů nejméně za 200 tisíc korun.

Žena dnes řekla, že ji mrzí, co se stalo. Dříve přiznala, že matce do kávy metanol nalila, podle ní ale ne s cílem ji zabít, ale proto, aby dosáhla její hospitalizace a následného léčení. Matka podle ní byla alkoholička a tímto způsobem ji chtěla dostat do léčebny. Jedovatou látku údajně do kávy nalila v afektu. Tvrdí, že nešlo o úmysl.

Durman podle svých slov například dávala matce na uklidnění a na spaní, kyanid chtěly na očištění stříbrných mincí, ale byl prý moc drahý, a jedovaté rostliny vyhledávala proto, že psi okusovali diefenbachii.

Rozsudek není pravomocný, strany si ponechaly lhůtu pro možné odvolání.