Chtěla jsem ji dostat na léčení, tvrdí žena souzená za otravu matky metanolem

Šestatřicetiletá Jana R. podle žalobce Jana Adama loni začátkem února koupila přes internet dvě lahve metanolu. Při návštěvě v bytě pak matce nalila 88 mililitrů jedovaté látky do kávy, přičemž využila okamžku, kdy se k ní poškozená otočila zády.

„Pak si s ní ještě večer telefonovala, matka jí řekla, že jí není dobře, na to ale obžalovaná nijak nereagovala,“ popsal Adam.

Poškozená pár dní na to zemřela. Žalobce uvedl, že se obžalovaná následně zbavila finančních závazků, a to nejméně za 200 tisíc korun.

Obžalovaná uvedla, že matce nalila do kávy ani ne deci metanolu. „Neudělala jsem to úmyslně. Bylo to v afektu. Mamka byla alkoholička, pořád mluvila o sebevraždě,“ vyjádřila se obžalovaná. Tvrdí, že nechtěla matku usmrtit, jen dosáhnout její hospitalizace a dostat ji do léčebny.

„Toho roztoku jsem jí tam trochu cmrndla,“ popsala obžalovaná. Podle ní šlo ale jen o malé množství a nebylo reálné, že by matku zabila.

Metanol údajně objednávaly spolu kvůli radě, že ředidlem a metanolem odstraní starou lazuru z parket. Zjistily, že ředidlo nemají, tak se rozhodly nahradit ho vodou, míchaly ho také s alkoholem.

Důkazy ukázaly, že obžalovaná už měsíce předtím vyhledávala na internetu na svém mobilu články a bakalářské práce o jedech, metanolech a zástavách srdce.

Stáhla si také diplomovou práci s názvem Snadno dostupné jedy. Vyhledávala i kyanid draselný. Z různých e-mailových adres a pod několika jmény si také objednávala jedovaté rostliny, jako durman obecný či ruzlík zlomocný.

Žena vysvětlovala, že si je pořizovaly s matkou. Durman například dávala matce na uklidnění a na spaní, kyanid chtěly na očištění stříbrných mincí, ale byl prý moc drahý, a jedovaté rostliny vyhledávala proto, že psi okusovali diefenbachii.