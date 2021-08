VIDEO: Kromě ohňostrojů rozzářila nebe nad Brnem také show stovky dronů

Že se na Kraví hoře bude dít něco mimořádného, bylo zřejmé už více než hodinu předtím. Autobusy a tramvaje vyvážely na kopec v brněnské Masarykově čtvrti stovky lidí. Městská hromadná doprava byla přeplněná, i když dopravní podnik posílil spojení do této části města.

Kopec se postupně plnil čím dál větším množstvím lidí, nakonec jich tam podle odhadů městských policistů mohlo být kolem čtyř až pěti tisíc. Ti pak už jen napjatě čekali do času 21:30, kdy nad Kraví horu vyletí očekávané drony a předvedou show, jakou Brňané ve svém městě ještě neviděli.



A pak to skutečně nastalo. Tisíce očí najednou začaly ze směru od náměstí Míru pozorovat nebe s drony. Jejich show připomněla dobývaní vesmíru, protože právě na letošní rok vychází kulaté výročí 60 let od okamžiku, kdy se do vesmíru podíval první člověk Jurij Gagarin.

Na obloze se tak objevila raketa, poté také Země a Měsíc, které připomněly další zásadní milník dobývání vesmíru. A nakonec i Mars, na němž přistávají nejrůznější vozítka, které tam lidstvo vysílá. Vše doprovázely ještě další obrazce. Tím závěrečným byl nápis Brno, který také u diváků sklidil největší potlesk.

Podle ohlasů byli ovšem spokojeni nejen za tuto tečku. Už během show zaznívala od mnohých slova údivu, že jsou obrazy skvělé a nádherné.



Kdo nestihl přehlídku ve 21:30, měl ještě možnost zhlédnout tutéž o hodinu a půl později. I když do poslední chvíle pořadatelé nevěděli, zda kvůli počasí, zejména silnému větru, drony podruhé vzlétnou. Nakonec ale počasí organizátorům přálo, a tak si mohli někteří poprvé, další podruhé, vychutnat tuto ojedinělou show.

Město Brno za tuto osmiminutovou přehlídku dronů zaplatilo dva miliony korun. Podle náměstka brněnské primátorky Tomáše Koláčného (Piráti) je to však ve srovnání s klasickými ohňostroji cesta, kam by se tato zábava měla ubírat.

„Show se uskutečňuje v rámci připomínky výročí 60 let od vstupu člověka do vesmíru. Na tom je jasně vidět, že technologie je to, co lidstvo posouvá dopředu. I proto je tato přehlídka v rámci festivalu Ignis Brunensis, kde jsou ohňostroje odkazem minulosti a dronová show by mohla být pohledem do budoucnosti,“ prohlásil Koláčný, který by byl rád, kdyby drony v Brně nahradily i klasické ohňostroje na závěr roku.

Právě přehlídku ohňostrojů nad brněnským hradem Špilberk mohli lidé v sobotu večer také pozorovat z různých částí města.