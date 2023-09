Psa dostali zpět v bídném stavu. Neumí se chovat, sdělila jim majitelka hotelu

Předchozí zkušenost s psím hotelem v Kuřimi měli majitelé německého ovčáka z Brna dobrou. Když tedy potřebovali „ubytovat“ psa znovu letos na konci prázdnin, obrátili se opět na osvědčenou adresu. Tentokrát však po vyzvednutí psa odešli s úplně opačnými dojmy.

„Když jsme si pro pejska po týdnu přijeli, zjistili jsme, že byl celý týden zavřený v tmavém kotci s náhubkem na tlamě, tudíž celý týden nepil a nejedl, což potvrdilo i to, že nám vrátili jídlo, které jsme tam našemu pejskovi dodali. Ovšem co jsme zjistili poté, bylo ještě horší. Když jsme mu sundali náhubek, měl obě strany tváře do krve rozedřené, a museli jsme s ním odjet k veterináři na ošetření,“ zveřejnila své zjištění na Facebooku rozzlobená majitelka psa Tereza Klementová.

Na žádost o další komentář, zaslanou z iDNES.cz, během týdne nereagovala. „Prosím o sdílení, ať jiný pejsek nedopadne stejně,“ vyzvala přitom ostatní.