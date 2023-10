Kvůli požáru udírny rodině vyhořel dům, život jim zachránila manželova nespavost

Záviškovy zná v Petrovicích, obci nedaleko Moravského Krumlova na Znojemsku, každý. Když jim vyhořel dům, za jediný den se ve sbírce sešlo skoro půl milionu korun. Podílelo se na něm 246 dárců. „Dobro se ještě neztratilo…“ komentoval první den sbírky Tomáš Vespalec.

Zorganizoval ji pro Jiřího a Irenu Záviškovy, jejichž dům 14. září zachvátily plameny. Požár vypukl v noci, rozšířil se od udírny. Závišková lepila do noci cukroví, o víkendu totiž obec čekaly hody. Po hodině spánku je vzbudil výpadek elektřiny. „Manžel má spánkovou apnoi, takže spí s takovým přístrojem, a ten nám zachránil život. Jinak jsme tam všichni zůstali. Manželův zdravotní handicap nám zachránil život,“ ohlíží se žena za událostmi s pohnutím v hlase.

Podruhé manželům vyrazila dech solidarita, jaké se dočkali. V obci jsou dlouhodobě aktivní v komunitě i společenském životě, díky čemuž se těší oblíbě. „Jirka má stolárnu a snad nikdy neodmítl pomoc komukoli, kdo to potřeboval. Irena je starostkou, a nejen proto je aktivní ve všech oblastech. V duchu rodinné tradice pokračují i jejich děti Ondra a Jana, kteří ještě studují. V obci se neuskuteční prakticky žádná akce, při které by nebyli, nepomáhali nebo ji nepodpořili. A teď potřebují podpořit oni,“ nastínil Vespalec.

O oblibě manželů svědčí i to, že odkaz na sbírku sdílí mnoho lidí včetně dalších starostů a různých spolků. „Paní Irena je jedna z nejlaskavějších, které známe. Člověk, který se sám pro druhé rozdá a vždy pomůže, když může,“ napsal například Mikroregion Moravskokrumlovsko.

Jak Vespalec vysvětluje, mnoho kamarádů a známých pomohlo osobně hned po požáru při likvidaci toho nejhoršího. Ale tím všechno teprve začíná a ty nejnákladnější věci teprve přijdou. „Požár se sice podařilo uhasit, než došlo k úplné devastaci nemovitosti, poškození mnoha částí domu jsou ale velká. Celý dům je také kvůli velkému zakouření z požáru nutno vysanovat a následně zásadně zrekonstruovat. Vybrané peníze poslouží pro co nejrychlejší obnovu jejich společného domova do obyvatelné podoby,“ popsal zakladatel sbírky s tím, že za své samozřejmě vzala i značná část vybavení domu.

Obec vaří, pere, nosí oblečení

Sama Závišková, která je známá třeba díky obecní doškové chaloupce nabízející různé programy, v reakci na sbírku říká, že už ani nenachází slov. „Říct ‚díky‘ je to nejmenší. Ale pro nás je to opravdu velká podpora. Nejenže nám veřejnost pomáhá finančně, ale už jen to, že na nás někdo myslí... Máme v obci moc ochotné lidi, nabízejí nám nocleh, ženské mi vaří jídlo pro dělníky, perou nám oblečení, mám ho po polovině vesnice. Solidarita je tak obrovská, že si s manželem říkáme, že nás to drží nad vodou,“ popisuje.

Irena Závišková připouští, že přišli o spoustu věcí, mrzí je nejvíc ty, ke kterým měli citový vztah, třeba památeční po prarodičích. „Ale už jen tím, že kolem sebe máme tak hodné lidi a že s námi cítí, si říkáme, že to nám to vyvažuje,“ míní.

Dům je aktuálně neobyvatelný, Záviškovi nyní bydlí u sestry v bytě v Moravském Krumlově, kam dojížděj na nocleh. „Pendlujeme mezi prací a barákem, život jde dál, všechno se nezastaví jen tím, že jsme vyhořeli. Snažíme se to rychle opravit, bydlí s námi manželova maminka – a doma je doma,“ podotýká starostka.

Celý dům teď mají začouzený, spodek nemovitosti shořel. „Seděli jsme pak na lavičce a brečeli. To je něco tak strašného, že si říkáte, aspoň že nám ten život zůstal. Škody jdou do milionů, ale jsme tady. Život vám nevyváží nic a my máme kolem sebe spoustu hodných a obětavých lidí.“