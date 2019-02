Kdyby pes neštěkal, uhořeli by. Obec se rodině skládá na živobytí

Život se třiašedesátileté ženě a jejím dvěma synům v okamžiku změnil. Večer prvního dne roku 2019 se ve své chalupě v Lužanech chystali ke spánku, když je vyrušil pes. Štěkal a škrábal na dveře. Paní Erika vyšla ven a viděla valící se kouř a plameny šlehající z dílny.

Likvidace požáru (1.1.2019)

VIDEO: Hasiči likvidují požád domu v Lužanech na Jičínsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Běžela jsem za synem, že hoří. Bylo asi půl desáté večer. Všude se valil kouř. Chtěli jsme se dostat do dílny, odkud šlehaly plameny, ale byla zavřená. Klíče měl jen přítel, který odjel na noční do práce,“ vypráví žena, která v domě žije čtyřiadvacet let.

Se synem zámek od dílny rozbili sekyrou, ale to už byl požár tak silný, že se dostal na půdu: „Byl to hrozný pohled. Přítel tam měl všechny svoje věci. Nad dílnou byla půda, kde bylo uskladněné seno, takže se požár rychle šířil. Syn volal hasiče, ale než přijeli, tak už hořela i střecha.“

Z chalupy zbyly jen trámy. Syn se ještě vrátil do zakouřeného domu, aby zachránil nějaké osobní věci.

„Celý barák zahalil kouř. Já už se bála vrátit, byla jsem jen v noční košili, ve které jsem vyběhla ven. Do toho pršelo a my neměli nic na sebe. V tom momentě na nic nemyslíte, jen se snažíte oheň nějak uhasit. Už to ale nešlo,“ vzpomíná.

Obec nabídla rodině dočasné improvizované bydlení na úřadě, kde pořádají kulturní akce. „Toho jsme nakonec nevyužili, vzal nás k sobě do bytu v Sobotce třetí syn. Jenže tam taky nemůžeme bydlet věčně,“ říká Kalinová.

Zásah šesti hasičských jednotek trval čtyři hodiny. Podařilo se zachránit dva pokoje, ale ani ty teď nejsou obyvatelné.

„Plameny poškodily konstrukci střechy natolik, že její část jsme museli strhnout. Před plameny jsme se snažili zachránit část domu a zároveň vynášeli co nejvíce vybavení,“ uvedla mluvčí krajského sboru hasičů Martina Götzová.

Dům je na strhnutí, říká obyvatelka

Škodu předběžně vyčíslili na 700 tisíc korun. Příčina požáru je zatím neznámá, případ vyšetřuje policie. Ani rodina Kalinových neví, co požár způsobilo. Není vyloučeno, že ho někdo úmyslně zapálil.

„V té dílně se ničím netopilo a ani tam nebyla zavedená elektřina. Máme štěstí, že se oheň nedostal do celého domu. Ten den foukal strašný vítr, který tomu moc nepomohl,“ řekla Erika Kalinová.

Po návratu do chalupy ji čekal šok. „Všechno tady smrdí kouřem a je to podmáčené - peřiny, deky, sedačka. Barák je na strhnutí a věci, které hasiči vynesli ven, jsou na vyhození,“ říká se slzami v očích.

Do vyhořelého příbytku se podívala i redaktorka MF DNES. Dvě místnosti, které se podařilo před požárem zachránit, jsou zaplněny zachráněnými věcmi.

„Ještě jsme ani nestihli vyklidit lednici. Na jaře to bude muset všechno ven, pokud dům nespadne,“ říká Kalinová. Stropy v domě jsou promáčené, shořela i koupelna, oheň nezničil jen zubní kartáčky a pár hygienických drobností.

Rodina potřebuje pronájem i běžné věci

Starosta Lužan Martin Mitlöhner ke konci týdne zveřejní číslo transparentního účtu, kam mohou lidé posílat peníze na pomoc rodině.

„Sbírku musí oficiálně schválit kraj, takže nyní už čekáme jen na to. Požár domu mezi místními zvedl velkou vlnu solidarity. Je hezké vidět, že i v dnešní uspěchané době se najde spousta lidí, kteří věnují svůj čas, úsilí a materiální i finanční prostředky na to, aby někomu nezištně pomohli,“ uvedl starosta Martin Mitlöhner.

„Kromě materiálního vybavení řešíme s rodinou problém největší, a to nalezení vhodného ubytování. Ideálně by se mělo jednat o dlouhodobější pronájem v okruhu asi patnácti kilometrů od Jičína s dispozicí minimálně dvou pokojů a kuchyně. Kromě peněz rodina potřebuje věci denní potřeby, jako jsou peřiny, ložní prádlo nebo prací prostředky,“ řekl starosta.

Dům navíc nebyl pojištěný. „Kdyby nás neupozornil pes, tak tady uhoříme nebo se udusíme. Nemohu se z toho vzpamatovat, hodně lidí nám naštěstí pomohlo. Nevím, co bude dál. Nechci se do tohoto domu už vrátit. Měla bych to stále před očima,“ dodává Kalinová.

„Každá koruna se bude hodit. Maminka hodně brečela. Má cukrovku, vysoký tlak a nemocné srdíčko. Chceme se opět postavit na vlastní nohy, ale bez pomoci to nedáme. Budeme všem nadosmrti vděční,“ říká syn Michal Kalina, kterému shořelo úplně všechno.