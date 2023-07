Nová poštovní doba. V Brně se obávají front, jinde zařizují senior taxi

Před uzavřenou pobočkou České pošty na náměstí 28. dubna se v pondělí zastavují dva starší muži. Chvíli stojí před dveřmi a hlasitě si na její čerstvé zrušení zanadávají. S nevratnou změnou v brněnské Bystrci nesouhlasí ani Gabriela Mihulová. „Co udělali, je pěkná blbost. Starosta sice za zachování bojoval, ale bohužel neúspěšně,“ zlobí se žena, která místní přepážku často navštěvovala.

Podobně na tom byla i důchodkyně Irena bydlící poblíž. „Vyřizovala jsem si tady vše, poštu využívalo hrozně moc lidí. Byla opravdu vytížená, navíc sem chodili i lidé z nedalekých Kníniček,“ říká s tím, že na zavření si stěžuje spousta místních, hlavně starších obyvatel Bystrce.

Nově musí všichni na takzvanou horní poštu v Kubíčkově ulici. „Také tu jsem využívala, ale tady na dolní byla lepší otevírací doba,“ vysvětluje u zrušené pobočky Katarína Šrámková.

Pobočka v Kubíčkově zůstala jedinou zachovanou na území Bystrce, kde žije zhruba 25 tisíc lidí. Její otevírací doba se od července změnila, po vzoru zrušené pošty na náměstí 28. dubna funguje mezi 8. a 18. hodinou každý všední den. I přesto mají lidé obavy z dlouhého čekání, které zde ostatně zažívali už dřív.

Raději než tam proto míří Ilona Polachová z Kníniček na malou poštu se dvěma přepážkami do Velkého Špalíčku v centru města, pokud tam má cestu. „Na pobočku v Kubíčkově jsem jela v pátek, ale byla tam strašná fronta,“ podotýká Brňanka. Pouze jediná pobočka zůstala také v Líšni, kde žije podobný počet lidí jako v Bystrci.

Pobočku ve Znojmě převezme město

Zachování provozovny ve Špalíčku si vyžádala radnice Brna-střed. Místo ní „obětovala“ pobočku na Renneské třídě, kromě ní skončily i další čtyři na území této městské části. Do budoucna však i ze Špalíčku zmizí a přesune se do větších prostor.

„S Českou poštou jsme domluveni, že jí nabídneme prostory v centru podle jejích požadavku, aby byly větší, bezbariérové a lépe přístupné,“ informuje mluvčí radnice Kateřina Dobešová. Každopádně než změna nastane, může to trvat i rok.

Ke zrušení jedenácti poboček v Brně a stejného počtu v dalších městech v kraji přistoupil státní podnik kvůli úsporám i klesajícímu zájmu o jeho služby. I přes snahu o zvrácení verdiktu odešli starostové z jednání s nepořízenou.

Jedinou výjimkou je Znojmo, kde nakonec zůstanou v provozu čtyři z pěti poboček. Vedle hlavní na nádraží i ta na Horním náměstí, v ulici Dukelských bojovníků a v Příměticích. Původní předpoklad byl přitom zavřít pobočky dvě, ve finále se to týká jen té v Pražské ulici. V pondělí s tím už byli místní smířeni.

„Počítám s tím od jarního oznámení. Nejvíc mě to naštvalo kvůli vybírání důchodu, ale už mám zařízeno, že bude chodit na účet. Kdyby mi se vším neporadili na poště a v bance, netuším co dělat. Když se něco takového oznámí, mají zároveň říct důchodcům i to ‚b‘, jak si s tím poradit,“ uvádí Karel Kopál.

Že nakonec jedna pobočka odolala, je dáno tím, že tu přímětickou převezme od září město. Provozovat ji bude v režimu Partner Plus, takže ji přes prázdniny dočasně zavře a lidé mají využít pobočku na Horním náměstí.

Vysoké náklady, nízký výnos

V ostatních jihomoravských městech zůstaly myšlenky na pokračování rušených poboček ve formě Partner Plus pouze na papíře. Variantu zvažovali v Břeclavi poté, co nevyšla snaha města o zachování pobočky v Charvátské Nové Vsi, ukázala se však jako ekonomicky nepřijatelná.

„Pokud se sečtou náklady na zaškolení zaměstnanců, pořízení přepážky a měsíční poplatek poště, muselo by město v prvním roce zaplatit České poště více než půl milionu korun. Výnosy z transakcí přitom na této pobočce činí jen něco málo přes sto tisíc korun za rok,“ vyčísluje mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.

Podobně výše nákladů na provoz i další okolnosti odradily od nápadu na Partner Plus i radnici v Hodoníně. Pro tamních zhruba 24 tisíc obyvatel přitom zůstala jediná pobočka z původních čtyř. Radnice alespoň důchodcům a tělesně znevýhodněným nabízí možnost dopravy senior taxi na zachovanou filiálku a poradenství ve smyslu nalezení řešení, aby na poštu museli osobně chodit minimálně.

„Tímto způsobem jsme schopni zajistit lidem tyto služby mnohem efektivněji než provozováním pobočky na účet města,“ míní mluvčí Hodonína Petra Kotásková.

Pouze jedna pošta nově funguje v Blansku a Vyškově, kde režim Partner Plus vyloučili. „Jednopoštovními“ městy jsou nově i Adamov a Tišnov.