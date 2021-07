Kreativní sekáč vytvořil na pálavské stepi obrazec Věstonické venuše

Několikametrový obrazec vytvořil v Národní přírodní rezervaci Děvín pracovník firmy objednané na posečení travin.

„Máme dodavatelské firmy, které dostanou zakázku na mozaikovou seč na několik hektarů. Jak se toho zhostí, je na nich, tahle firma byla poměrně kreativní. My nepředepisujeme, jaké mají mít neposečené plochy tvary. Když se to pojme takto, je to zajímavé i pro návštěvníky,“ říká Jiří Kmet, vedoucí správy CHKO Pálava.

Správa používá mozaikovou seč stepních trávníků už několik let. Spočívá v tom, že některé plochy zůstanou do další sezony neposečené, a poskytují tak útočiště pro hmyz.



„A to jak pro ten současný, který se na rostlinách živí nektarem, tak pro ten budoucí, který se zde teprve vyvíjí z vajíček,“ přibližuje Kmet.

Pravidla určují, že čím větší je sečená lokalita, tím menší je na ní podíl nepokosené plochy.



„U lokalit do hektaru necháváme do další sezony neposečenou polovinu, pokud je lokalita větší než pět hektarů, nechává se třeba jen 15 až 20 procent,“ vyčísluje Kmet.

Sečení se zpravidla provádí jednou za rok. „Někde by to chtělo dvakrát až třikrát, ale většinou se nám to podaří realizovat pouze jednou,“ podotýká vedoucí správy CHKO.

Venuše vzniklá na začátku července by měla být při pohledu shora patrná nanejvýš do konce prázdnin. „Potom už rozdíl mezi posečenou a neposečenou plochou nebude vidět,“ předpokládá Kmet.