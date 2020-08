Motocyklová Grand Prix donutila fanoušky improvizovat, závod sledují z lesa

Jsou to místa, která zarytí fanoušci dobře znají. Projdou lesem, kudy to od žebětínského hřbitova mají ani ne čtvrt hodiny, a pohodlně jsou na kopečcích, odkud mají několik set metrů trati Masarykova okruhu jako na dlani.

Tady, za plotem nad tribunou D, sledují Grand Prix každoročně ti, jimž se nechce platit drahé vstupenky. Přišli tedy i letos; místa jsou během tohoto víkendu obzvlášť cenná, protože jsou jedna z mála, odkud je závod na vlastní oči vidět. Přímo tribuny jsou na základě striktního požadavku promotéra šampionátu organizace Dorna divákům uzavřeny.

Fanoušci s sebou mají židličky či rozkládací křesílka, občerstvují se z vlastních zásob a na jednom z míst mají k dispozici dokonce reprobednu, ze které poslouchají zvuk z televizního přenosu. Podle toho mají přehled, co se děje na trati.

„Napadlo nás to během zábavy jeden večer v kempu. Reprobednu máme už delší čas, loni jsme si například během víkendu Grand Prix dělali karaoke. Pak jsme si řekli, že letos na okruhu nebude nic – ani přenos, ani obrazovky. Tak jsme vzali mikrofon, bednu a vyrazili jsme,“ usmívá se David Janda, velký fanoušek italského jezdce Valentina Rossiho.

Na místech nad tribunou je naprostý klid. Podle fanoušků je zatím ani nekontrolovala policie. Uvnitř areálu sice hlídá plot ostraha, aby se nikdo nemohl dostat na tribunu, ale je to hlídka jen v počtu několika jednotlivců a nikdo se na tribunu dostat stejně ani nepokouší.

„Těch míst, odkud je vidět závod, je víc,“ říká další z mužů v tričku s Rossiho číslem 46 na zádech. Mluvit o nich nechce, střeží si je pro sebe jako houbař svá místečka v lese. „Tohle se neprozrazuje, zbytečně bychom napovídali dalším,“ vysvětluje. Ani představit se jménem nemá zájem.

Skalní fanoušci na okruhu pochopitelně nechtějí, aby se na jejich místa hrnuly davy.

Kempy nejsou obsazeny

„Nikdo tady nedělá bordel. Žádné barevné dýmy, žádná bouřlivá atmosféra jako na okruzích v Itálii. Není důvod dělat nepořádek. Chceme závod vidět, ne tady mít problémy,“ říká Janda.



Takhle má letošní Grand Prix svoje hrstky diváků od pátečních tréninků. Přijela i řada cizinců – v kempech jsou Italové, Němci, Nizozemci i Španělé. Ostatně i nad „déčkem“ zní z některých míst němčina. „To jsou lidi z Lipska,“ upozorňuje jeden z diváků.

Rozladilo ho, že ještě v pátek prý v televizních přenosu stanice Nova Sport slyšel, že plot kolem okruhu bude obehnán igelitovou páskou a nebude k němu možný přístup.

„Slyšel jsem, že to říkal (komentátor) pan Svoboda,“ posteskne si chlapík v čepici s motocyklovým motivem. „Asi organizátoři chtěli, aby se nás tady sešlo co nejméně. Je to celkem pochopitelné. Vlastně až na poslední chvíli oznámili, že se do lesa může. Tak jsme tady.“

Vzhledem k dostatečně dopředu známému zákazu vstupu diváků na letošní Grand Prix je nejen kolem Masarykova okruhu, ale i v přilehlých městských částech a také v centru Brna klid. Kempy nejsou plně obsazené, některé z nich mají zavřeno.

Když skončil závod nejslabší třídy Moto3, fanoušci na kopečku nad tribunou uznale zatleskali. To hlavní pro ně začne až dvě hodiny po poledni.