Hlasům v hlavě uvěřil, že příbuzné posedl ďábel, a vyháněl ho z nich nožem

Bušit teleskopickým obuškem do boxovacího pytle Tomáši C. nestačilo, tak vzal do ruky nůž. Muž, podle lékařů trpící paranoidní schizofrenií, pod vlivem marihuany uvěřil hlasům ve své hlavě, že jeho rodinné příslušníky ovládají démoni. Otce, matku a bratra pořezal, olizoval jejich krev. Za svoje běsnění, při němž v říjnu loňského roku naštěstí nikdo nezemřel, stanul před Krajským soudem v Brně.

Čtyřiadvacetiletý muž popsal, že se cítil mimo, když mu hlasy v jeho hlavě přikázaly vymítat démony z rodičů. „Úplně mi přeskočilo. Pamatuju si, jak jsem se hodně zkouřil trávou a pak se mi v hlavě objevily ty hlasy. Vzal jsem boxovací pytel, do něhož jsem začal mlátit teleskopickým obuškem. Vymítal jsem tím démony z rodičů, jenže to nepomohlo, a tak jsem je napadl fyzicky,“ uvedl Tomáš C., věřící v Boha.

Po rozpárání pytle vešel do kuchyně, kde nejdřív pořezal ve tváři otce. Ten po jeho útoku ztratil dva litry krve. „Na zemi byla všude krev, ochutnal jsem ji. Chutnala jako med, řekly mi hlasy. Myslel jsem si, že je démonů,“ pronesl Tomáš C. před soudem.

Útok na bratra s matkou, jež také trpí schizofrenii, ale nikomu nikdy neublížila, si prý tolik nevybavuje.

Podobné pocity ohledně víry a boje s ďáblem údajně měl již týden před útokem. Rovněž den před ním chodil po nákupním centru a v hlavě vyháněl zlé duchy z lidí. Nikoho však podle vlastních slov neobtěžoval.

Marihuanou proti depresím

Marihuanu Tomáš C. poprvé vyzkoušel, když studoval na učilišti. Tehdy ji kouřil skoro každý den. Tvrdí, že mu pomáhala od depresí. Schizofrenii mu zjistili poté, co v roce 2018 poškodil autobusovou zastávku. Od té doby se dva roky léčil, avšak ne vždy bral předepsané léky. Doktoři ho na účinky marihuany upozornili.

Po dvou letech s léčbou přestal, ani nemusel docházet k lékaři. Často prý jenom spal, nevycházel z domu, protože měl pocit, že se na něj lidé špatně dívali. Po tom, co v dubnu 2022 zase začal marihuanu užívat, se stal podle slov jeho bratra agresivním. To už svůj domov znovu opouštěl a vycházel ven.

Jeho matka ve své výpovědi za příčinu synova chování označila, že není pokřtěný. „Už když jsem slyšela rány z pokoje, věděla jsem, že je něco špatně. Při útoku na nás cenil i zuby,“ uvedla.

Soudce během líčení pustil záznam z hovoru, kdy matka po napadení synem volala policii. Obžalovaný prohlásil, jak je vděčný za to, že nikdo neumřel.

Tomáš C. se momentálně nachází v psychiatrické léčebně. Domů ho pouští každý pátek. Hlavní líčení, na kterém se vyjádří především soudní znalkyně v oboru psychiatrie, je odloženo na 14. června.