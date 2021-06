V Brně se narodila levhartí dvojčata, pohlaví chovatelé zatím neznají

Malí levharti se narodili v pondělí nad ránem a mají se k světu. Samice je kojí a vzorně se stará. Podle kurátorky chovu samců Šárky Mikátové musejí ošetřovatelé sledovat každou změnu.

„U každého odchovu je totiž prvních čtrnáct dnů kritických. Ale s ohledem na to, že je to Nayanin druhý porod, věříme, že vše dopadne dobře a samice se během léta pochlubí s mláďaty i návštěvníkům. Pohlaví dvojčat zatím neznáme, do odchovu nezasahujeme. První veterinární prohlídka se odehraje zhruba měsíc po narození,“ vysvětlila Mikátová.

Jde už o druhý odchov desetileté Nayany a stejně starého samce Daana. Za posledních dvacet let se v brněnské zoo vystřídalo devět levhartů cejlonských.

„Až Nayana a Daan ale vytvořili stabilní a harmonizující pár. Mláďat tohoto poddruhu levharta se v zoologických zahradách nerodí mnoho, proto z nich máme stejnou radost jako při prvním odchovu v roce 2017,” řekl ředitel brněnské zoo Martin Hovorka.



Samec Daan se narodil v roce 2011 v Burgers’ Zoo v nizozemském Arnhemu a Nayana ve stejném roce v bratislavské zoo. Sameček a samička z jejich prvního vrhu odešli do zoologických zahrad v Ostravě a Jihlavě.

Ve volné přírodě se levharti cejlonští vyskytují na ostrově Srí Lanka. Typickým znakem levhartů jsou černé skvrny na jinak žlutohnědé srsti. Každý jedinec je naprosto jedinečný.