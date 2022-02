Šance pro dům hrůzy. Podnikatelé chtějí obnovit zašlou léčebnu v lesích

Už je to deset let, co Fakultní nemocnice Brno musela budovu obklopenou lesy kvůli havarijnímu stavu uzavřít. Její oprava by se nevyplatila. Objekt pak zhruba před rokem přešel pod stát, který jej na druhý pokus za 10,5 milionu korun vydražil.

Dlouhé měsíce však nebylo jasno, kdo někdejší ozdravovnu vystavěnou již za první republiky koupil. Jak nyní zjistila MF DNES, jde o skupinu pěti podnikatelů, kteří se spojili s cílem zdravotnické zařízení v bílovických lesích opět zprovoznit.

„Do dražby jsme šli už s tím, že chceme obnovit někdejší léčebnu dlouhodobě nemocných, případně vybudovat podobné zařízení jako dům s pečovatelskou službou či domov pro seniory,“ oznamuje jeden z nových majitelů, brněnský architekt Radek Vašín.

Pětice investorů to nicméně nebude mít vůbec snadné. Už když místo v roce 2011 opouštěla brněnská fakultní nemocnice, byl stav budovy z roku 1926 velmi špatný. Po odchodu zdravotníků si lokalitu oblíbili bezdomovci a feťáci, což stav vybydlené stavby ještě zhoršilo. Dnes už se dá považovat spíš za ruinu, čemuž odpovídala také nízká cena v dražbě.

Oprava, nebo demolice?

Podnikatelé jsou zatím se svými plány na začátku a chystají teprve studie. Jedna by měla říct, jak případně stávající „dům hrůzy“ ještě opravit a znovu zprovoznit, druhá se zaměří na demolici a novostavbu. Majitelé se pak přikloní k ekonomicky výhodnější variantě.

„Já osobně si od budovy příliš mnoho neslibuji,“ naznačuje Vašín, jakou cestou se nejspíš vydají.

Majitelé věří, že se jejich představy podaří přetavit ve skutečnost. Vašín razantně odmítá možnost, že by se nakonec rozhodli pro komerční zástavbu či podobný projekt.

To navíc neumožňuje ani územní plán, jehož případná úprava podle bílovického starosty Miroslava Boháčka (STAN) nepřipadá v úvahu. „Když v místě naopak vyroste, co tam dřív bývalo, tak to bude fajn a určitě projekt podpoříme,“ ujišťuje starosta.

Na míru provozovateli

Kromě regulace formou územního plánu developery pohlídá také Mendelova univerzita, jejíž Školní lesní podnik Křtiny je majitelem okolních lesů a měl i předkupní právo k pozemkům léčebny. Navíc se v jejím těsném sousedství nachází přírodní rezervace Malužín. „Byli jsme seznámeni se záměrem investora a nemáme s ním žádný problém,“ konstatuje mluvčí univerzity Filip Vrána.

Léčebna v Bílovicích Budova z roku 1926 stojící poblíž málo frekventované silnice z Bílovic nad Svitavou do Adamova nejprve sloužila jako ozdravovna pro chudé studenty a učně, později jako hotel. V roce 1938 se z ní stalo plicní sanatorium, od roku 2001 objekt fungoval jako léčebna dlouhodobě nemocných pod Fakultní nemocnicí Brno. K 1. září 2011 musela nemocnice areál uzavřít. Potřebné úpravy tehdy odborníci vyčíslili na nejméně 55 milionů korun.

Podnikatelé chtějí podle Vašína projekt co nejlépe „šít na míru“ budoucímu provozovateli. Sami jím být nehodlají. I proto předpokládají, že u Bílovic vyroste větší zařízení, které nabídne zhruba 150 až 200 lůžek, aby se provoz zdravotně-sociálního komplexu vyplatil.

„Kdy přesně by se mohlo začít stavět, v tuto chvíli skutečně netuším. Předpokládám, že zhruba tři roky potrvá jen projektová příprava,“ nastiňuje investor.

Krajská radní pro sociální oblast Jana Leitnerová (Piráti) záměr vítá a byla by ještě raději, kdyby mohla s investorem finální podobu zařízení řešit.

Logicky si přeje, aby plány soukromníků alespoň částečně vykryly stávající nedostatky v jihomoravských sociálních službách. „Dnes v kraji chybí dostupné bezbariérové bydlení a také lůžka následné péče,“ jmenuje radní.