Léčebna zde fungovala sto let, teď děsivý areál u Brna hledá majitele

Léčebna v Bílovicích Areál leží uprostřed lesů poblíž málo frekventované silnice z Bílovic nad Svitavou do Adamova. Budova z roku 1926 nejdřív sloužila jako ozdravovna pro chudé studenty a učně, později jako hotel. V roce 1938 se z ní stalo plicní sanatorium, a to díky poloze v čistém údolí řeky Svitavy. Pacienti zde bojovali především s tuberkulózou. Od roku 2001 objekt fungoval jako léčebna dlouhodobě nemocných pod Fakultní nemocnicí Brno. K 1. září 2011 musela nemocnice areál uzavřít, a to kvůli zákazu hasičů nadále provozovat historickou budovu pro léčebné účely. Potřebné úpravy odborníci tehdy vyčíslili na nejméně 55 milionů korun.