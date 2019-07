Zchátralý areál v Blansku hledá kupce, půjde o největší dražbu v Česku

Tisíce lidí pracovaly v minulosti pro světově známého výrobce vodních turbín v Blansku. Průmyslový areál o velikosti bezmála jednadvaceti hektarů, který se táhne údolím říčky Punkvy na jihovýchodě města, už ale zčásti chátrá a řada budov je prázdná.

Po šesti letech od vyhlášení konkurzu na společnost ČKD Blansko Strojírny, které budovy patří, jdou tyto nemovitosti do dražby. Vyvolávací cena je přibližně 140 milionů, což je podle dražební společnosti Prokonzulta nejvyšší suma na jihu Moravy za necelé dva roky.

„Podobně velkou dražbu jsme měli v minulosti u areálu firmy Ploma Hodonín,“ uvedl Josef Machů z dražební firmy. Ta proběhla na podzim roku 2017, byla úspěšná a budovy získaly nového majitele.

Pokud někdo koupí letos 17. července i areál v Blansku, u částky, kterou za něj zaplatí, jeho výdaje neskončí. O skladech dražební společnost přímo na webu píše, že jsou určené k demolici.

„Nepředjímejme, jak dražba dopadne, ale kdyby se náhodou nevydražilo, další postup bude záležet na věřitelích a insolvenčním správci,“ doplnil Machů.

Velký zájem se nečeká

Ve srovnání s Plomou nebo také brněnskou Zbrojovkou, kde vyroste nová obytná čtvrť, či areálem Vlněny, kde vznikají kancelářské budovy, má Blansko nevýhodu, že se celá plocha ČKD táhne úzkým údolím podél řeky, těsně kolem krajské silnice.

„Těžko tam lze navíc napasovat nějakou jinou výrobu, když tam dlouhodobě působila jen jedna úzce zaměřená strojírenská firma,“ podotkl Tomáš Pfeiler, manažer z brněnské společnosti Cyrrus, která se zabývá investováním a obchodem s cennými papíry. Podle něj tak mnoho investorů o areál zájem neprojeví.

Ten však nicméně ani dnes není zcela opuštěný. Většina budov, které jdou do dražby, je pronajata společnosti ČKD Blansko Holding. I přes krach společnosti ČKD Blansko Strojírny tak výroba vodních turbín ve městě nadále pokračuje. Podle posledních zveřejněných údajů z roku 2017 má firma přes čtyři stovky zaměstnanců a roční obrat převyšuje 600 milionů korun. Poslední roky je také pravidelně v zisku.

Tato firma vznikla už před více než deseti lety, kdy se do ní přesouval veškerý provoz a zaměstnanci ze ztrátové společnosti ČKD Blansko Strojírny.

„Hlavním problémem jsou neuzavřené historické právní spory, které znemožňují získat pro společnost ČKD Blansko Strojírny financování prostřednictvím bank. Z tohoto důvodu byla odpovědnost přenesena na ČKD Blansko Holding,“ stojí ve výroční zprávě z roku 2008.

Že by dražba případně nějak ohrozila současný provoz, si Tomáš Pfeiler nemyslí. Podle něj alespoň formou nájmu může areál generovat nějaký příjem novému majiteli.

Konkurz blokuje stavbu cyklostezky

Jak ČKD Blansko Strojírny, tak ČKD Blansko Holding mají stejného vlastníka, jímž je ruská firma Tjažmaš. Jako nepravděpodobnou proto Pfeiler vidí možnost, že by majitelé sami v dražbě areál koupili. „Kdyby na to měli kupce už dříve, neposílali by firmu do úpadku,“ míní.

Historie ČKD Blansko 1698 – Majitel blanenského panství hrabě Gellhorn zřídil v údolí řeky Punkvy první železný hamr.

– Majitel blanenského panství hrabě Gellhorn zřídil v údolí řeky Punkvy první železný hamr. 1927 – Blanenský závod se stal součástí ČKD a zaměřil se na výrobu vodních, mlýnských, potravinářských a dřevoobráběcích strojů.

– Blanenský závod se stal součástí ČKD a zaměřil se na výrobu vodních, mlýnských, potravinářských a dřevoobráběcích strojů. 1950 – Vznikl samostatný národní podnik ČKD Blansko.

– Vznikl samostatný národní podnik ČKD Blansko. 1991 – Státní podnik se v privatizaci změnil na akciovou společnost ČKD Blansko.

– Státní podnik se v privatizaci změnil na akciovou společnost ČKD Blansko. 1997 – Byl vyhlášen konkurz na firmu ČKD Blansko.

– Byl vyhlášen konkurz na firmu ČKD Blansko. 2001 – Vznikla společnost ČKD Blansko Strojírny, která se stala nástupcem předchozího podniku.

– Vznikla společnost ČKD Blansko Strojírny, která se stala nástupcem předchozího podniku. 2007 – Byl založen podnik ČKD Blansko Holding, do něhož se postupně přesunula výroba i pracovníci z ČKD Blansko Strojírny.

– Byl založen podnik ČKD Blansko Holding, do něhož se postupně přesunula výroba i pracovníci z ČKD Blansko Strojírny. 2013 – Byl vyhlášen konkurz na ČKD Blansko Strojírny.

– Byl vyhlášen konkurz na ČKD Blansko Strojírny. 2019 – Je v plánu dražba průmyslového areálu, který patří firmě ČKD Blansko Strojírny. ČKD Blansko Holding funguje nadále, od začátku ale jen jako nájemce.

Vedení společnosti ČKD Blansko Holding se k plánované dražbě nechtělo nijak vyjadřovat. „V tuto chvíli, tedy před dražbou, nebudeme ze strategických důvodů celou záležitost komentovat,“ sdělil za firmu Tomáš Keprta. Podle informací MF DNES ale obavy, co bude, mezi zaměstnanci nejsou.

Dražbu vítá i blanenská radnice. Údolím směrem ke Skalnímu mlýnu v Moravském krasu totiž plánuje vybudovat cyklostezku, jenže potřebuje od ČKD vykoupit některé pozemky. Konkurzem je celá situace zablokovaná a investice se tím oddaluje. „Zatím se nedaří ani najít shodu se zástupci Drážního úřadu z důvodu nutného řešení překonání drážní vlečky,“ sdělil mluvčí Blanska Ondřej Požár.

Koleje vlečky několikrát kříží tamní silnici a zejména přejezd u slévárny je ve velmi špatném stavu. V únoru Blansko naléhalo na to, aby majitel, tedy zkrachovalá firma, respektive insolvenční správce, přejezd do konce května opravili. To se však nestalo. „Vzhledem k tomu, že je nařízena dražba, se dá předpokládat, že se s tím teď zřejmě nic dít nebude,“ doplnil mluvčí.

Konkurz z roku 2013 není prvním, který výrobce turbín v Blansku postihl. Podobně zkrachovala i v roce 1997 akciovka vzešlá z privatizace někdejšího státního podniku. V roce 2001 koupil areál nový majitel. Ten vytvořil společnost ČKD Blansko Strojírny, ale nedokázal provoz nastartovat.

Každý rok se firma potácela ve ztrátě a propouštěla, až nakonec skončila také v konkurzu. Zatímco v roce 2003 měla 742 zaměstnanců, o čtyři roky později, ještě před převedením výroby do ČKD Blansko Holding, pro ni pracovaly zhruba o tři stovky lidí méně.