Vlastníky nemovitostí v Brně vyplašila záhadná šifra, značí památkovou péči

„Způsob ochrany nemovitosti ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam.,“ zní na první pohled nepříliš srozumitelná značka památkářů.

Pracovníci na katastrálním úřadu pro Brno-město potvrzují, že dotazy na ni řeší od lidí prakticky denně.

„Celkem se jedná o 50 tisíc položek, které jsme takto museli označit, protože leží v památkově chráněném pásmu. Požádal o to pražský katastr. Popravdě ale nevím konkrétně, jaké důsledky to pro vlastníky má,“ uvedla Zdeňka Hrdinová, vedoucí oddělení aktualizace popisných informací.

Podle památkářů jde o pouhou formalitu. „Je to nový kód ochrany, který souvisí s propojováním registrů Ústředního seznamu kulturních památek České republiky a katastru nemovitostí, k němuž průběžně dochází díky digitálnímu zpracování dat,“ vysvětlil Aleš Homola z Národního památkového ústavu v Brně.

Značka informuje, že se k danému pozemku či stavbě váže nějaký způsob státní památkové péče. V brněnském případě to znamená ochranné pásmo kulturních památek.

„Z této regulace nevyplývají žádné velké povinnosti. Pokud někdo se stavbami chce něco dělat nebo hodlá na pozemku stavět, musí to konzultovat s orgány státní památkové péče,“ řekl Homola.

U ochranného pásma jde především o regulaci výstavby výškových budov, které by zásadně pohledově poznamenaly historické jádro Brna.

Vedení města se nyní pře s památkáři o tom, jak velké mají ochranné zóny v Brně být. Národní památkový ústav do nich chce zahrnout pás kolem historického centra a část Králova Pole, podle města by to zastavilo rozvoj těchto oblastí.