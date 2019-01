Chtěli získat jeho dům. Na podvod upozornil majitele až dopis z katastru

Plán, jak získat cizí dům, vymyslel v létě roku 2017 tehdy dvacetiletý muž ze Zlína společně se svým kumpánem.

Ten se díky padělanému občanskému průkazu vydával za majitele nemovitosti a pozemků ve Zlíně a nyní již obviněný muž tvrdil, že chce od něj tuto nemovitost za bezmála dva miliony korun koupit.

S touto báchorkou pak muži navštívili notáře. Sepsali a podepsali kupní smlouvu o nákupu nemovitosti včetně pozemků, a poté za pomoci falešné občanky majitele domu podali návrh na vklad do katastru nemovitostí.

„Skutečnému majiteli této nemovitosti, který neměl tušení o tom, že se mu někdo snaží za jeho zády prodat střechu nad hlavou, přišla obsílka z katastrálního úřadu o převodu jeho domu včetně pozemků na mladého muže, kterého neznal. Po návštěvě na úřadě proto majitel domu zamířil na policii, aby podal trestní oznámení,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Policisty pak čekala náročná práce. Skutečný majitel domu i údajný nabyvatel nemovitosti si trvali na své verzi.

„Majitel tvrdil, že o ničem nevěděl, ‚kupující‘ prohlašoval, že se na prodeji domu domluvili, u notáře byli prokazatelně spolu a předložil také doklady stvrzující, že majiteli zaplatil téměř dva miliony korun v hotovosti,“ poznamenala Kozumplíková.

Podpisy na smlouvách byly falešné

Případ pomohl rozluštit i písmoznalec, z jehož posudku vyplynulo, že podpisy majitele domu na smlouvě o převodu nemovitosti i na všech dalších písemnostech vztahujících se k prodeji domu, jsou padělané.

Při vyšetřování případu také vyšlo najevo, že původně se jeden z pachatelů vydával za pracovníka, který provádí revize kotlů. „Majiteli domu nabízel výhodné dotace na pořízení kotle, v této souvislosti ho několikrát navštívil, dokonce si celý jeho dům vyfotil,“ uvedla policejní mluvčí.

Poté, co kriminalisté mladého muže obvinili, odcestoval do zahraničí. Loni v prosinci se vrátil a ke všemu, co mu bylo kladeno za vinu, se přiznal.

Nyní dvaadvacetiletému muži ze Zlína hrozí za pokus o podvod až osmileté vězení. „Po jeho komplici policisté dosud pátrají,“ doplnila Kozumplíková.