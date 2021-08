Mladík z azylového domu založil cateringovou firmu, sní o řízkové restauraci

Bydlel v azylovém domě, a když přišla nabídka na Letní podnikatelský kemp, jehož zakladatelkou je jihomoravská podnikatelka Olga Girstlová, vyrazil poznávat nový svět.

„Na kempu jsem zjistil, že nestačí jen létat v oblacích, ale je potřeba dělat postupné krůčky. Hledali jsme, jak bych se v gastronomii mohl uplatnit, a z debaty vyplynulo, že u nás jsou samé fast foody, KFC nebo McDonald’s, ale není tady nic českého. A co zkusit řízky? To je typicky české jídlo, zná ho každý Čech, bere si je s sebou na dovolenou do Chorvatska,“ vypráví svůj příběh jedenadvacetiletý Oulehla.

Kemp je určený právě pro mladé lidi z dětských domovů, azylových domů a sociálně slabých rodin z celé republiky. Podle Girstlové je pro všechny lidi na startu jejich kariéry nejtěžší, aby dokázali najít svůj talent.

Účastníkům ukazuje, jak ke svému talentu v oboru, který je zajímá, mohou využít nové technologie. A stejně tak je podle ní důležité mladým začínajícím podnikatelům ukázat, že je potřeba reagovat na aktuální situaci.



Vařil i pro postižené tornádem

Když se tak Hodonínskem a Břeclavskem před víc než měsícem prohnalo tornádo, Oulehla neváhal a zapojil se.

„Kontaktoval jsem vedení Brna s otázkou, jak mohu pomoci, a domluvili jsme se, že mám navařit tolik řízků, kolik můžu, že je potřeba zajistit místním jídlo. Náš strop byly dvě stovky, ale za dva dny jsme připravili tisícovku řízků a zdarma je dodali. Na základě toho jsme dostali zakázku přímo od kraje na další tisícovku řízků,“ přibližuje Oulehla, který se svého snu na vlastní restauraci nevzdává.

Studuje psychologii a věří, že do roka v centru Brna otevře první pořádnou řízkovou restauraci v Česku.

Kromě Oulehly patří k úspěšným absolventům kempu třeba Štěpán Serbus s firmou Usušeno na výrobu domácího sušeného ovoce nebo Ladislav Rostaš, jehož snem bylo stát se fotografem a dělat portréty.

A které projekty se rýsují z letošního ročníku kempu? „Většina projektů vychází z osobních zkušeností. Zmínila bych aplikaci podporující děti, které z dětských domovů odcházejí do reálného života, dále založení obecně prospěšné společnosti školící terénní pracovníky pro pomoc rodičům, kteří se z různých důvodů nedokážou postarat o své děti, s cílem, aby jich co nejméně bylo odebíráno do dětských domovů,“ vyjmenovala Girstlová.

Zaujal ji i projekt African Food, jehož cílem je seznámit společnost s africkou kulturou a lépe pochopit život dětí ze smíšených rodin, nebo fitness centrum pro handicapované, v němž se jim budou věnovat vyškolení trenéři a fyzioterapeuti.