Přečíst si knihy i bez zraku. Mladá žena je chce vydávat pro nevidomé

„Maminka milovala knihy, tak jsem jí vždy předčítala z těch jejích nejoblíbenějších,“ vypráví Orzelová, která se narodila do rodiny bez otce a momentálně žije v pěstounské rodině v Ostravě.

Když se loni přihlásila na Letní podnikatelský kemp v Nemojanech na Vyškovsku, který pomáhá mladým lidem z dětských domovů a sociálně znevýhodněného prostředí, nevěřila, že se svým projektem vyhraje první místo. Sice má před sebou ještě dlouhou cestu, ale její odhodlání a touha něco dokázat a pomoct nevidomým ji ženou vpřed.

Nepochybuje, že opravdu založí firmu, která bude vyrábět knihy na koncepci Braillova písma. „Maminka nesnášela audioknihy, a přestože podstupovala kurzy Braillova písma, v České republice bohužel nebylo možné takové čtení pro nevidomé sehnat a dovážené ze zahraničí bylo neskutečně drahé,“ poznamenává Orzelová.

Ale chce jít postupně. Teď je pro ni hlavní studium. Po dokončení střední školy se přihlásí na vysokou se zaměřením na literaturu. Ráda by pokračovala ve studiu světové literatury na švédské univerzitě v Uppsale, proto se kromě jiného začala učit švédsky.

Před několika dny se Orzelová na podnikatelský kemp do Nemojanského mlýna vrátila, aby pomohla dalším účastníkům. I když minulý rok se svým projektem zvítězila, jako výhru bere už samotný kemp a to, že se na něj vůbec dostala.

„Triumf ve mně zanechal spoustu emocí, které jsem vstřebávala dalšího půl roku. Nečekala jsem to, ale věděla jsem, že jsem do toho dala všechno a že se mi mé nadšení a snaha vrátily,“ vypráví Orzelová. Na kempu navíc poznala spoustu skvělých lidí a dobrých přátel, s nimiž je v kontaktu dodnes.

Letos se akce konala poosmé, na útulné místo přijelo šestnáct mladých lidí ve věku patnáct až dvacet let. Kemp jim pomáhá nastavit si dobrý start do života a přijmout hodnoty, které nemohli získat v rodině.

Dokážeš všechno, ale pracuj na tom!

Účastníci se učí podnikavě přemýšlet, vidět kolem sebe příležitosti a najít si svoje místo ve společnosti. „Pomáháme mladým lidem zformulovat si vlastní sen a věřit, že mohou dokázat, co chtějí, pokud na tom budou pracovat,“ vysvětluje zakladatelka Olga Girstlová, která Letní podnikatelský kemp vede na základě principů a hodnot významného podnikatele Tomáše Bati.

Posláním akce je naučit mladé lidi, jak si mají vyjednat dobré pracovní podmínky, co si mohou dovolit a co ne, zkrátka uvědomit si propojení rolí na pracovním trhu – podnikatele, odborníka či zaměstnance. „Úspěch už je ale i to, že si založí rodinu a jsou schopni nebrat drogy nebo nekrást, protože se říká, že dvě třetiny dětí po odchodu z dětských domovů sklouznou do životního stylu svých rodičů,“ říká Girstlová.

Do Nemojanského mlýna přijela znevýhodněným mladým lidem pomoct řada úspěšných podnikatelů a manažerů. Zároveň se vrací také účastníci minulých ročníků, kterých je za předchozích sedm let už více než osm desítek. Někteří z nich studují na vysokých školách, jiní podnikají, věnují se řemeslu nebo si našli stálá zaměstnání. Mnozí už také zakládají rodiny.

„Podařilo se jim začlenit se do běžného aktivního života jako většině dospělé populace. Dokázali jsme tak smazat jejich počáteční handicap a najít jim místo v životě,“ vypráví Girstlová a dodává, že účastníci kempu jsou i v následujících letech v kontaktu se zástupci Nadace ZET, která kempy pořádá.