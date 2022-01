Starosta Znojma zakládá novou stranu, chce oživit zakonzervovanou politiku

Ve Znojmě vzniká nová politická platforma. Zakládá ji starosta Jakub Malačka, který je po vystoupení z ČSSD bez politické příslušnosti.

„Musím otevřeně přiznat, že jsem obdržel nabídky z několika politických stran, abych v letošních komunálních volbách kandidoval s nimi. Moc si těchto nabídek vážím, ale po zkušenosti z působení v ČSSD jsem je odmítl,“ vysvětluje, proč zakládá nový politický subjekt.

Důvodem je prý i to, že kandidátky v komunálních volbách vypadají pořád stejně, protože velké strany mezi sebe nepustí nikoho nového.

„Chci to změnit. Chci, aby občané, kteří dorazí k volbám, věděli, koho volí, o co se tyto osobnosti zasadily a jak chtějí naše město dále rozvíjet. Nepůjde ale o letité straníky, kteří si pozici na kandidátce pouze vyseděli. Doufám, že se nám společně podaří oživit do jisté míry zakonzervovanou znojemskou politickou scénu,“ avizuje.

Nová strana se má skládat především ze znojemských osobností, známých politiků i nových tváří. Konkrétní jména představí na jaře, stejně jako název platformy.

Malačka je původním povoláním architekt IT systémů. Poté, co se po senátních volbách ve Znojmě rozpadla koalice, stal se z místostarosty nejmladším starostou v novodobé historii města.

Slyšet je o něm například v souvislosti se zavedením zákona známého jako „třikrát a dost“, který městům umožňuje lidem opakujícím přestupky strhávat pokuty ze sociálních dávek.