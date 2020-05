Epopej podnikatelům zvýšit letní obraty nepomůže. Přípravy zámku mají skluz

Když loni po úmorném vyjednávání schválila Praha zápůjčku Slovanské epopeje zpět do Moravského Krumlova, ve městě na Znojemsku se dušovali, že slavná plátna od Alfonse Muchy budou moct návštěvníci obdivovat už v letošním létě.



Poté se o přesnějším termínu mluvit přestalo a nyní vychází najevo, že vystavení slavného díla nabralo znatelný skluz. Staronová turistická atrakce bude na zdejším zámku k vidění nejdřív v zimě.

Krumlovští zastupitelé se totiž k projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zápůjčce Epopeje dostali později, než chtěli. „Mám velikou radost, že se smlouvu konečně podařilo projednat a schválit. Na programu to mělo být podstatně dříve, ale kvůli pandemii koronaviru jsme se museli věnovat jiným, akutnějším povinnostem,“ tvrdí starosta Tomáš Třetina (TOP 09).



Město po průtazích uzavřelo také smlouvu se zhotovitelem úprav prostor, kde bude Muchovo dílo vystavené. Ty jsou sice opravené, ale je potřeba nainstalovat osvětlení a klimatizační jednotky.

„Je tam termín do konce roku. V podstatě to už celé běží, já nijak nepanikařím. V prosinci má probíhat zkušební provoz, to znamená, že právě na prosinec či spíš leden předpokládáme otevření celé výstavy,“ plánuje starosta.

Zmíněný zkušební provoz potrvá tři až čtyři týdny a prověří, zda prostory udrží stálou teplotu a vlhkost. Poté bude možné obrazy přivézt, což provede specializovaná firma. Nastěhuje je okny, plátna se pak rozmotají, napnou a nějakou dobu se ponechají, aby si „sedla“.

Vyřešené je už i financování úprav výstavních prostor, které podle Třetiny zdržovaly třeba personální změny v resortu kultury. Krumlov na ministerstvu uspěl s žádostí o dotaci 13 milionů, deseti miliony přispěl kraj a zbytek dodá město. Smlouvu o zápůjčce uzavřelo s Galerií hlavního města Prahy, jejíž zástupci přijedou instalovaná plátna zkontrolovat. Moravský Krumlov s galerií spolupracuje už teď, na libretu se bude pracovat přímo na místě.

Čeká se 50 tisíc lidí ročně

V Krumlově očekávají, že Epopej přispěje k výraznému oživení celého regionu, což přijde vhod zejména v období po koronaviru. Výstava díla může podpořit podnikatelskou sféru i cestovní ruch. Třetina už se o tom bavil také s jihomoravským hejtmanem Bohumilem Šimkem (ANO).

„Ukazuje se, že návštěvníci, kteří si přijedou Epopej prohlédnout, pomohou nejen Moravskému Krumlovu, ale i celému Znojemsku a Ivančicku. Už aby tu byla,“ podotýká Třetina.

Předpoklad zní, že se na plátna přijede podívat až 50 tisíc lidí ročně, v Moravském Krumlově má dílo setrvat pět let.

Podle tajemnice destinační společnosti ZnojmoRegion Ireny Navrkalové se otevírá jedinečná investiční příležitost, kterou krumlovští podnikatelé rádi a rychle využijí.

„Návrat Epopeje je opravdu klíčovým bodem pro rozvoj cestovního ruchu města i okolí. Půjde jistě opět o magnet přitahující mezinárodní pozornost. A určitě mu na síle přidá i zahájená rekonstrukce jižní části zámku s nádhernou vyhlídkovou věží a terasou,“ míní Navrkalová. Zmiňované opravy přitom s návratem pláten nesouvisí. Kromě věže zpřístupní informační centrum a další výstavní prostory, hotové mají být v příštím červnu.

Moravskokrumlovský zámek vlastnili páni z Lipé, později Lichtenštejnové i Kinští. Po druhé světové válce byl znárodněn a užívala ho armáda i různé podniky. Sídlil v něm také internát a učňovské dílny.

Slovanskou epopej malíře Alfonse Muchy tu ukryli a později vystavili poté, co ji chtěl komunistický ministr Zdeněk Nejedlý v 50. letech spálit. Po revoluci se zámek ocitl nepříliš úspěšně v soukromých rukou a Epopej se vrátila do Prahy, které Mucha plátna věnoval. Jenže hlavní město pro dílo dodnes nezajistilo výstavní prostory, a proto se Krumlovu otevřela cesta pro jeho alespoň dočasné vrácení. I proto před čtyřmi lety zámek odkoupilo město.