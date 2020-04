Při nehodě v Brně se zranil řidič, u nějž je podezření na koronavirus

„Na ulici Hradecká došlo k dopravní nehodě, kdy se střetla tři osobní vozidla. U jednoho z řidičů jsme zjistili, že by mohl vykazovat známky nakažení koronavirem. Jedná se o profesionálního řidiče,“ řekl iDNES.cz krajský mluvčí policie Petr Vala.

Policisté, jakmile zjistili, že hrozí nebezpečí nakažení, začali jednat. K vyšetřování nehody přistupovali dle svého mluvčího obezřetně. Nicméně policisté, kteří u nehody zasahovali jako první, jsou v preventivní izolaci do doby, než budou známé výsledky testů u účastníka nehody s podezřením na nákazu.

K nehodě vyjeli i záchranáři, kteří u sebe měli ochranné pomůcky. Měli indície, že k této nehodě mají vyjet s nejvyšší ochranou. Jejich operátorky nyní již při přijímání tísňové výzvy řeší, zda hrozí potenciálně riziko nákazy koronavirem.

„Ošetřili jsme dva pacienty, kteří měli zranění lehčího charakteru. Oba jsme odvezli do nemocnice, ani jeden z nich nebyl v ohrožení života. U jednoho z pacientů bylo podezření, že by mohl být nakažen koronavirem, ale zda ho má či ne, to my už neřešíme,“ řekla iDNES.cz mluvčí záchranné služby Barbora Truksová Zuchová.

Policisté příčinu nehody stále vyšetřují. Dechové zkoušky na přítomnost alkoholu u řidičů byly negativní. „Předběžně se nám jeví, že příčinou by mohlo být nedodržení rychlosti. Předběžnou škodu vyšetřovatel stanovil na 160 tisíc korun,“ dodal Vala.