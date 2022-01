Divoké devadesátky na Brněnsku: extravagantní šíbři, únosy a nové typy vražd

„Vraždí se ve všech společnostech, režimech a dobách. Ale co jsme v Brně zažívali v devadesátých letech, to tu do té doby nebylo. A ani v novém tisíciletí už ne, křivka násilností po roce 2000 začala padat. Amnestií po revoluci to začalo, uvolněním hranic pokračovalo, kriminalita postupně rostla.“

Tak na první desetiletí bez totality vzpomíná Roman Heinz, tehdy zástupce ředitele pro kriminální službu u krajské policie. Vrcholu tato „divočina“ podle něj dosáhla v letech 1996 až 1998. Vyšetřovatelé se tehdy potýkali i s více než padesátkou vražd za rok. Jen pro srovnání, loni se v kraji řešilo 15 případů.