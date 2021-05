Zemřel chirurg Kořístek, provedl první transplantaci jater v Československu

Ve věku 93 let zemřel chirurg Vladimír Kořístek, který v roce 1983 provedl s kolegy vůbec první úspěšnou klinickou transplantaci jater v tehdejším Československu. V nemocnicích se jako lékař pohyboval i v důchodu, a to až do svých 80 let.