Světový unikát. Čeští lékaři operovali nejmladší dítě s nádorem jater

Honzíkovi bylo pouhých pět měsíců, když se jeho rodiče dozvěděli, že trpí hepatoblastomem – velmi agresivním nádorem jater. „Když jsem se to dozvěděla, nevěřila jsem, že by mého syna lékaři dokázali vyléčit – i dospělí lidé na takovou nemoc umírají,” popsala první okamžiky Honzíkova matka Renáta.

Že má Honzík nádor zjistila dětská lékařka během povinného očkování a v podstatě náhodou. „Prohmatala mu břicho a zjistila, že má zvětšená játra. Poslali nás na ultrazvuk, který nejprve ukázal pouze zvětšená játra. O dva týdny později ultrazvuk odhalil ložiska o velikosti pěti až šesti centimetrů,” popsala matka.

Pak události nabraly rychlý spád. Z Ostravy Honzíka převezli do Fakultní nemocnice Brno. Zde následovala řada vyšetření – ultrazvuk, magnetická rezonance a biopsie.

Chemoterapie nepomohla

V Brně rodičům opravdu potvrdili, že se jedná o hepatoblastom. Hned poté zahájili léčbu Honzíka pomocí chemoterapie. Cílem bylo zastavit růst nádoru a zmenšit jeho velikost, aby jej bylo možné vyoperovat.

Hepatoblastom Hepatoblastom je nádor postihující hlavně malé děti - od kojenců až po ty do tří let. Vyskytuje se zhruba u jednoho až čtyř dětí za rok. Příčiny vzniku nádorů lékaři nevědí, svou roli však může hrát i genetika rodičů. Nádor může mít i velikost míče.

„Honzíkův nádor ale nereagoval na léčbu tak, jak bylo potřeba a standardní chirurgické odstranění nebylo možné. Pokud nelze hepatoblastom radikálně chirurgicky odstranit, je to pro pacienta fatální,“ popsala doktorka Viera Bajčiová z Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno.

Přednosta Kliniky dětské chirurgie Fakultní nemocnice Motol Michal Rygl, který měl Honzíkův případ na starosti také, dodal, že další možností pro chlapečka byla transplantace jater.

Honzík nakonec skončil v Praze, kde se dostal do rukou lékařů z Institutu klinické a experimentální medicíny, kteří rodičům nabídli unikátní operaci.



Zákrok, který chlapec podstoupil, se označuje zkratkou ALPPS (Associating Liver Partition and Portal vein Ligation for Staged hepatectomy, pozn. red.). Provádí se v případech, kdy je zdravý zbytek jater tak malý, že by zřejmě sám nebyl životaschopný.

V Česku operaci lékaři provedli poprvé

„Nádor zaujímal většinu Honzíkových jater, takže zdravá část, která tam měla zůstat, byla příliš malá. Jinými slovy: hrozilo, že játra selžou, byla by zkrátka pro Honzíka příliš malá,” popsal přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM Jiří Froněk.

Podobné operace jater provedli lékaři v IKEM v posledních letech čtyři. V celé České republice se takových zákroků udělalo zatím asi patnáct a na světě pět set, uvedl přednosta. Ve světě zatím zákrok podstoupily pouze tři děti, Honzíkův případ byl čtvrtý.

Devítiměsíční hoch byl prvním dítětem, které tento zákrok podstoupilo v Česku, a zároveň nejmladší na světě. Dalším dvěma dětem na světě byly podle světového registru v době operace tři roky a jednomu jeden rok.

Zákrok se skládá ze dvou operací. Při první operaci se nádor oddělí od zbytku jater a současně se podváže hlavní žíla, která přivádí do jater krev. To má být signál pro zbytkovou část, aby začala dorůstat, popsal lékař.

Část s nádorem i nedokrvenou část jater následně lékaři nechávají v těle pacienta. Poté se pomocí CT kontroluje, zda a o jak moc zdravá část jater dorostla. U Honzíka to bylo během sedmi dnů na dvojnásobek.

Šťastný konec

„Takže jsme se vrátili na sál a odstranili jsme část jater s nádorem,” dodal Froněk. Přiznal však, že byli s dalšími lékaři při zákroku velmi opatrní. Preventivně zapsali Honzíka na čekací listinu pro transplantaci jater. Lékaři se totiž báli, že jeho játra poškodila chemoterapie, kterou devítiměsíční chlapec podstoupil v Brně.

Z čekatelů na transplantaci ho nakonec lékaři mohli vyřadit, podle lékařů je vyléčený. „Honzík nyní vypadá jako každé jiné zdravé dítě. Je doma, s rodinou a hraje si. Má za sebou poslední sadu chemoterapie,” dodal Froněk s tím, že chlapci nyní zůstane do budoucna jizva na břiše a musí docházet na pravidelné lékařské kontroly.

Dětské nádory jsou podle lékařů velmi vzácné. Jejich výskyt v Česku se za posledních 25 let pohyboval kolem 179 případů na jeden milion. V České republice je ročně diagnostikováno přes 85 000 nádorů v celé populaci, a z toho je dětí do 15 let věku pouze kolem 350 až 370.