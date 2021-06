Kdo se chystá do divadla, má z čeho vybírat. V plánu je šest premiér

„Maraton“ ve čtvrtek na nové letní scéně Divadla Bolka Polívky na Kraví hoře odstartovala hra S láskou Mary s Veronikou Žilkovou v hlavní roli.



„Je to úsměvná komedie o tom, že je třeba žít každý den naplno, jako by byl náš poslední. Radovat se a nečekat až... bude svítit slunce, až nebude pandemie, až bude lepší příležitost. To ‚až‘ je teď,“ přibližuje Žilková, jež hru amerického dramatika Paula Elliotta začala v Brně zkoušet už loni v srpnu, ale kvůli covidovým opatřením se na scénu dostala až po jedenácti měsících. Další uvedení bude 17. a 18. července.



Jeviště Mahenova divadla bude dnes večer patřit světově proslulé komedii Edwarda Albeeho Kdo se bojí Virginie Woolfové? a čtyřem hercům – Tereze Groszmannové jako Martě, Martinu Slámovi v roli Jiřího, Elišce Zbrankové jako Drahunce a Vojtěchu Blahutovi coby Nickovi.



„Ve světě Jiřího a Marty je možné cokoli. Je téměř nerozeznatelné, kdy se hraje skutečná hra a kdy se hra stává skutečností. Je téměř nemožné odhadnout, které slovo se stane bezelstnou nahrávkou na smeč a které s chladností skalpelu způsobí nezhojitelné zranění uvnitř duše. Jedinou jistotou je nejistota,“ říká režisér Štěpán Pácl o inscenaci, kterou připravil po šestapadesáti letech od jejího prvního a jediného uvedení v Brně. Dalších repríz se diváci dočkají v nové sezoně.

Děj je sice koncentrovaný mezi dvě dvojice, jeho sdělení však není jen sondou do rodinných záležitostí a sexuálních vztahů mezi muži a ženami. Mnohem víc má být výpovědí o pseudointelektuální společnosti, která vytváří nesmyslné konvence, a přitom se baví krutými hrami.

Vzpomínka na filozofku z lesů

Po komornější hře se čtyřmi herci bude v sobotu následovat premiéra hry Leopoldstadt. „V tomto divadelním opusu se představí téměř celý soubor Mahenovy činohry,“ prozradila mluvčí činohry Národního divadla Brno Gabriela Vilímková.

Nejnovější hra britského dramatika židovského původu a zlínského rodáka Toma Stopparda líčí osudy jedné rodiny mezi lety 1899 až 1955. Je to příběh Židů, Vídně, Evropy a silného rodinného pouta, které přetrhaly teprve hrůzy holokaustu.

Zčásti jde o autobiografii, sám Stoppard unikl před nacistickým terorem z rodného Zlína do Velké Británie na sklonku druhé světové války. Jeho rodina má vazby i k Brnu.



„Můj otec Evžen Straussler v Brně absolvoval vysokou školu, studoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Tak se uzavírá kruh mezi mladým absolventem medicíny a poctěným dramatikem,“ pronesl Stoppard, když si v Brně v roce 2007 přebíral čestný doktorát na JAMU. Česká premiéra jeho hry se odehraje jen rok po světové premiéře, repríza je na programu v úterý.

Divadlo Husa na provázku jako poslední novinku sezony uvede na sklepní scéně příští pátek a sobotu inscenaci Pammrová/Březina v režii Jana Friče. I její postavy mají blízko k Brnu. Vychází totiž z korespondence básníka Otokara Březiny a filozofky a předchůdkyně ekofeminismu Anny Pammrové, která žila na samotě u Tišnova a na sklonku 19. století se věnovala otázkám ženské emancipace a vztahu moderní civilizace a přírody.

„Po většinu života žila skrytá v lesích u Tišnova. Zabývala se filozofií, ovládala několik jazyků a nejen Otokara Březinu zásadním způsobem ovlivnila,“ přibližuje dramaturg a nový umělecký šéf divadla Martin Sládeček.

Romantika z brněnských ulic

Nová letní scéna BuranTeatru u Sokolského stadionu v úterý uvede novinku Jana Šotkovského – Čarodky s podtitulem Žena bez espritu a muž s fluidem hledají společnou chemii.



„Romantická komedie se odehrává v současném Brně. Příběh je o unavené právničce a bohémském muzikantovi, kteří se náhodou potkají v pátek odpoledne na České, kdy ho přistihne při krádeži. Pak se jejich cesty ještě několikrát střetnou. Začne se rozvíjet milostný vztah, který má ovšem řadu různých peripetií,“ nastiňuje děj Šotkovský.



Diváci se mohou těšit na Kateřinu Veselou, Miroslava Ondru, Barboru Goldmannovou a Petra Tlustého.

Divadlo Radost si na závěr sezony připravilo putovní představení. Nová hra Hamlet on the Road, kterou diváci poprvé uvidí dnes, je koncipována jako kočovné divadlo, které vlastním vozem vyrazí i mimo domovskou scénu.

Scenárista a dramaturg Pavel Trtílek se inspiroval Williamem Shakespearem, když použil texty z Hamleta, Romea a Julie i Macbetha. Známá dějová linie Hamleta se však prolíná s cirkusovým prostředím.

„Snažili jsme se ji převyprávět jinými prostředky tak, aby bylo existenciální téma přístupné i pro děti. Nechybí ironie, humor, satira ani parodie. Hra má formu ‚divadla na divadle‘ o kočovné společnosti, která na svých štacích uvádí právě představení Hamleta,“ líčí Trtílek.

Nový Hamlet v sobě kombinuje prvky činohry, muzikálu a loutkového divadla. Právě na poslední složku jsou v Radosti nejvíce hrdí. „Naše divadlo má v sobě loutky zakořeněné. Jsme tomu rádi a chceme loutkoherectví podporovat nadále,“ říká představitel Hamleta František Herz.