V Břeclavi vystudují pedagogové, nová lycea připraví i techniky a ekonomy

Už druhým rokem se budou studenti obchodní akademie učit v nejvyšším patře Střední průmyslové školy. Jejich původní útočiště na sousedním Smetanově nábřeží mezitím zeje prázdnotou. Od září 2024 by se tam ale mohli vrátit a s nimi i studenti plánovaného pedagogického lycea.

„Na Břeclavsku, podobně jako jinde v Česku, se řeší permanentní nedostatek pracovníků ve školství, a to od předškolního až po střední vzdělávání. Zároveň žáci končící povinnou školní docházku volají po rozšíření nabídky maturitních oborů,“ míní místostarosta zodpovědný za školství Petr Vlasák (Mladí a neklidní).

Dodává také, že plánované břeclavské pedagogické lyceum by mohlo uspokojit poptávku jak žáků, tak ředitelů škol. Odborné povinné praxe by si pak studenti mohli splnit v mateřských a základních školách, které zřizuje město.

Kromě pedagogického lycea jsou ve hře ještě další dvě. Další zbrusu novou variantou bude od září letošního roku Technické lyceum, které pojme až 120 studentů, tedy 30 v každém ročníku. Studenti získají znalosti z oboru strojírenství a elektrotechniky, důraz bude kladen také na matematiku, fyziku a cizí jazyky.

Znovu by se mělo obnovit i Ekonomické lyceum, které už dříve v rámci školy fungovalo. „Kromě daní a účetnictví by se studenti naučili i základy managementu a marketingu,“ doplnil Vlasák.

Tři lycea pod jednou školou

Od příštího roku by tak Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav mohla zastřešovat celkem tři lycea. „Věřím, že pestrá nabídka oborů přiláká do školy další žáky, kteří dříve směřovali na gymnázia nebo do soukromých škol. Navíc jsme se ještě rozhodli otevřít i nový učební obor koordinátor skladu,“ doplnil ředitel školy Jiří Uher.

Pokud vše vyjde a vzniknou nové studijní obory, na opětovné zprovoznění historické budovy, kde se přes sto let vzdělávali studenti z celého okolí, bude škola potřebovat od Jihomoravského kraje investici ve výši zhruba 200 milionů korun.

Břeclavskému pedagogickému lyceu bude „konkurovat“ střední škola stejného typu v padesát kilometrů vzdáleném Veselí nad Moravou. Ta už v červnu dostala od krajských radních zelenou. Od září příštího roku bude tamější pedagogickou školu zastřešovat Obchodní akademie a střední škola polytechnická.

Byl to tak jeden z posledních kroků náměstka hejtmana Jiřího Nantla (ODS) předtím, než odešel na ministerstvo školství. „Toto zaměření školy dosud v dané části kraje chybělo a jde o důležité opatření i na podporu Veselska jako znevýhodněné části kraje,“ vysvětlil záměr Nantl.

Ve funkci jej na kraji vystřídal vyškovský starosta Karel Jurka (ODS), který slibuje, že v „rozjetém vlaku“ bude pokračovat. „Především se chci věnovat tvorbě nových kapacit v oblasti všeobecného vzdělávání právě formou lyceí,“ přislíbil nový radní pro vzdělávání Karel Jurka.