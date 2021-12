Břeclav řeší věčně ucpaný kruhový objezd, naději vidí v nových obchodech

Ke kruhovému objezdu tak přibude ještě druhý pruh, který zvýší kapacitu křižovatky pro přímý průjezd směrem na Hodonín. Stavbu samotnou ovšem dosud komplikoval fakt, že pozemky, na nichž by se by-pass měl stavět, patřily zčásti soukromým vlastníkům.

„S majiteli se nám podařilo dohodnout, že drobné kousky vykoupíme, ale významnější část s nimi směníme za jiné pozemky v tomtéž areálu,“ informuje místostarosta Břeclavi Jakub Matuška (Mladí a neklidní).

Otázkou teď je, na čích bedrech vybudování by-passu bude. Původně o tom radnice jednala s Ředitelstvím silnic a dálnic, teď se však objevila schůdnější cesta.

Město totiž oslovil investor s tím, že chce poblíž okružní křižovatky, kde už dnes stojí areál obchodů v čele se supermarketem Tesco, postavit další prodejní zónu. Ve hře je Lidl nebo Kaufland, k tomu několik menších prodejen a také jedna nová výrobní hala společnosti Linde + Wiemann, která již nyní s areálem sousedí.

„Snaha Kauflandu dostat se do Břeclavi je dlouhodobě silná. I zájem Lidlu ukazuje, že tu zřejmě poptávka po takovém typu obchodu stále je,“ podotýká Matuška.

Podle něj by nepřekročitelnou podmínkou pro výstavbu dalšího obchodního centra bylo právě to, že investor postaví a zkolauduje úpravu kruhového objezdu ještě dříve, než v lokalitě otevře nějaké obchodní plochy. Vstup investora by tak mohl vyřešit stavbu by-passu ještě dříve než Ředitelství silnic a dálnic.

Ten je přitom pro plynulost dopravy v Břeclavi naprosto nezbytný. Křižovatka na vjezdu do města blokuje výjezd z města téměř každé odpoledne. Kruhový objezd je dimenzovaný na objemy dopravy známé v době, kdy se stavěl, současné intenzitě provozu však dávno nevyhovuje.