VIDEO: Na Hodonínsku opakovaně policie zadržuje stejného muže bez řidičáku

„Veškerá pravidla za volantem ignoroval nepoučitelný pětadvacetiletý mladík. I přes to, že nikdy nevlastnil řidičské oprávnění, proháněl svoji Škodovku po Veselí Nad Moravou. Také proto, že to nebylo poprvé, nemohl ujít pozornosti místních policistů,“ uvedl krajský mluvčí policie David Chaloupka.

Policisté se snažili řidiče zastavit, on však začal ujíždět. Na náměstí Míru nezvládl řízení a najel na obrubník.

„Neovladatelné auto se pak řítilo přímým směrem a bralo sebou vše, co mu stálo v cestě. Mimo dopravní značku zdemoloval také čtyři lavičky u chodníku. Velké štěstí měl cyklista, který místem projížděl jen před malou chvílí. Havárií pochopitelně jízda mladíka skončila,“ popsal Chaloupka.

Muž se snažil přesednout na místo spolujezdce, nicméně to už u něj byla policejní hlídka. Podobně se muž zachoval v září, tehdy policii uháněl v autě značky Audi. Jeho cesta skončila na poli, tehdy stihl přesednout na místo spolujezdce. Tvrdil, že auto neřídil, přestože v něm byl sám.

„Zákonitě tak skončil v policejní cele a přišel i o svůj vůz, nabourané auto mu policisté zabavili,“ dodal Chaloupka.



Kolikrát už takto muž řídil a kolik aut mu policie zabavila, mluvčí neví. „Postupně se mu zabavují auta, kupí se mu to. My zadokumentujeme stav, ale rozsudek musí vyřknout nezávislý soud, což už není otázka na policii. Má zákaz řízení, je to maření výkonu úředního rozhodnutí,“ vysvětlil iDNES.cz Chaloupka. V případě odsouzení mu tak hrozí dva roky vězení.